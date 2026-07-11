Il Milan ha deciso il futuro di Jashari: ecco il destino del mediano svizzero

Mario Gila: “Mi aspetto di fare tante cose buone. Ho parlato con Amorim, sono contento” | PM

Ardon Jashari è stato tra le delusioni della scorsa stagione per il Milan: Massimiliano Allegri lo vedeva come mediano davanti alla difesa. Lo stesso ruolo di Modric che è stato praticamente insostituibile.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

14 presenze di cui sole 7 da titolare con meno di 1000 minuti in campo ( 706 per la precisione ).

di cui sole con meno di 1000 minuti in campo ( ). 2.9 palloni recuperati di media, con 39.4 tocchi (pochi per un mediano).

di media, con (pochi per un mediano). 2 grandi occasioni create, un assist e zero gol (dati dal sito Sofascore).

Le ultime sul futuro di Jashari e l'interesse del calciomercato

Lo svizzero, infatti, ha trovato poche opportunità con numeri non proprio entusiasmanti inChi è sicura del futuro del mediano svizzero è: secondo la rosea, infatti, nonostante l’interesse di club stranieri e italiani (tra cui l') Ardon

Questo anche perché il Milan ha speso 34 milioni più bonus al Bruges solo la scorsa estate. Oltretutto c’è la stima dell’allenatore Amorim e un progetto tecnico che lo vuole al centro del nuovo Milan.

Ardon ha fatto sapere, a chi lo ha cercato, di voler restare a Milano: scelta condivisa dal Diavolo che crede nel mediano e non lo vuole cedere. Insieme a Rabiot sarà uno dei punti fermi del centrocampo di Ruben Amorim.

Come potrebbe giocare con l'allenatore portoghese?

, atletici, veloci e in grado di pressare per tutta la partita. Uno dei due deve pensare più alla fase difensiva, mentre l'altro deve essere più tecnico.

Sulla carta, la coppia con Rabiot potrebbe funzionare bene, visto che il francese ha sia la corsa, sia la fisicità che forse mancano un po' a Jashari, che però completerebbe il reparto con tutte le sue qualità.

Sicuramente la stagione che sta arrivando è quella della verità per il mediano svizzero: Jashari dovrà prendersi il centrocampo del Milan e le possibilità ci saranno, visto che il Diavolo giocherà anche in Europa League a partire dalla prossima stagione.