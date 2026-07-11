Occasione d'oro per il Milan a centrocampo: il Bayern scarica il big, costa solo 15 milioni

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CALCIOMERCATO MILAN: OCCHIO A PALHINHA

Il Milan continua a lavorare sul mercato dopo gli arrivi di Ramos per l'attacco e Gila per la difesa: ora la dirigenza rossonera si potrebbe concentrare su altri reparti. Tra questi ci potrebbe essere anche il centrocampo, visto che Amorim potrebbe volere almeno un altro mediano fisico per il suo 3-4-2-1. Come rivelato dal sito transferfeed.com il Bayern Monaco valuterà le offerte per Joao Palhinha perché non rientra nei piani dell'allenatore Vincent Kompany. Il Milan starebbe monitorando la situazione del giocatore che potrebbe essere un colpo interessante per il reparto di Amorim. Non tutti conoscono il calcio europeo e molti seguono solo la Serie A, ecco perché nella successiva scheda noi di Pianeta Milan abbiamo riassunto le caratteristiche e i dati del giocatori.

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