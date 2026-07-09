Milan, ecco Gila! Questa sera arriva a Milano, domani previste le visite mediche

Il Milan è pronto al suo secondo colpo di mercato: dopo l'arrivo di Ramos per l'attacco, ecco Gila per la difesa. Domani le visite mediche di rito
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Dopo il colpo Ramos per l'attacco del Milan, i rossoneri sono pronti ad accogliere in città il secondo arrivo di questa campagna estiva di calciomercato. Come riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, questa sera il difensore Mario Gila arriverà a Milano e domani svolgerà le visite mediche di rito per poi firmare il contratto con il Milan. Lo spagnolo dovrebbe firmare un contratto fino al 2031 a circa 5 milioni di euro a stagione.
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Calciomercato Milan: le cifre del colpo Gila e come cambia la difesa di AmorimPer il Milan un grande colpo: per la difesa di Ruben Amorim Gila è un giocatore molto interessante che potrebbe giocare come braccetto di destra al posto di Tomori, che potrebbe partire e magari tornare in Premier League in questa sessione di mercato. Gila è un difensore molto veloce, fortissimo nell'uno contro uno e sa portare il pallone al piede uscendo anche dalla linea della difesa e arrivando fino al centrocampo. Soffre un po' di più nei duelli aerei visto che non è un giocatore molto alto, ma è sicuramente un innesto importantissimo per il reparto di Amorim.
I dettagli dell'operazione con la Lazio e l'orario del volo a Linate PrimeRicordiamo che il Milan pagherà alla Lazio circa 30 milioni di euro per strappare Gila dai biancocelesti e ha battuto la concorrenza del Napoli e dell'Atalanta con un'operazione portata a termine in pochi giorni. Grazie al lavoro di Stefano Bressi per Pianeta Milan, possiamo rivelare che Mario Gila arriverà all'aeroporto di Linate Prime alle 20:10 per poi svolgere le visite mediche domani.
Non solo Gila: il prossimo obiettivo in difesa se parte TomoriOcchio che il Milan potrebbe non fermarsi al solo Gila in difesa, specialmente se davvero Tomori dovesse essere ceduto in questa sessione di calciomercato. Il nome forte è quello di Gonçalo Inácio dello Sporting, che potrebbe giocare sia come braccetto di sinistra sia come centrale della difesa. Il mercato è lungo e promette di regalare altre sorprese importanti per i tifosi del Milan.
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