C'è un'aria nuova che si respira intorno al mondo Milan, una ventata di trasparenza e vicinanza che, fino a poche settimane fa, sembrava pura utopia. Ieri, come sempre, eravamo a Milanello e abbiamo toccato con mano come alcune cose siano cambiate. La giornata di ieri ci riconsegna la figura di un Gerry Cardinale decisamente cambiato: più emozionale, presente, ambizioso. Un leader che ha deciso di metterci la faccia, di fare un profondo esame di coscienza pubblico e di scendere in prima linea. È una metamorfosi che indubbiamente piace e che accettiamo con favore. Tuttavia, siamo altrettanto onesti nel dire che questo improvviso cambio di passo ci lascia circospetti. Non siamo ancora in luna di miele, ed è giusto spiegare il perché.

Un "Mea Culpa" necessario: perché apprezziamo la svolta

Troppo fresche le ferite del passato: andiamoci piano

Caro Gerry, adesso conquistaci con i fatti

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Gerry Cardinale s'è cosparso il capo di cenere. Finalmente, verrebbe da dire. Per mesi abbiamo criticato una proprietà che appariva distante, quasi algoritmica, fredda di fronte alle passioni del popolo rossonero. Oggi, raccogliere l'ammissione diretta dei propri errori storici – la timidezza iniziale, l'assenza fisica, il peso di deleghe lasciate a mani sbagliate – è un atto di onestà intellettuale che rispettiamo ed evidenziamo. Apprezziamo enormemente questo nuovo lato comunicativo della proprietà di RedBird, così come l'impegno economico tutt'altro che scontato per assecondare i piani tecnici. Le premesse per fare bene, questa volta, ci sono tutte e sono persino interessanti: una linea gerarchica cortissima, decisioni rapide, priorità assoluta agli investimenti sul mercato e un'attenzione maniacale alle richieste di. Sono tutti indizi tangibili di una rinnovata ambizione. Il Milan, dopo tanto tempo, sta ricominciando a fare bene i compiti a casa.I compiti a casa, però, sono solo l'inizio. Troppo brutto è stato l'ultimo anno calcistico, troppo deficitari sotto il profilo dell'entusiasmo i primi quattro anni della gestione targata RedBird per potersi fidare ciecamente e da un giorno all'altro di questa rivoluzione.figlie di stagioni vissute tra lotte intestine in dirigenza, una priorità quasi ossessiva alle logiche di bilancio e trattative estenuanti, soffertissime, per calciatori semi-sconosciuti da circa 20 milioni di euro. Andiamoci piano, quindi. Procediamo per gradi. Volere fare bene è il primo passo, ma non significa matematicamente fare bene o costruire un Milan istantaneamente vincente in Italia e in Europa. Le fondamenta tattiche sono state finalmente gettate nel modo corretto, ma l'edificio va ancora costruito., per esempio, è ancora sguarnita di un uomo di campo, che abbia personalità e peso per accompagnare Amorim nella sua quotidianità. E questa èSiamo stati storicamente molto critici con questa proprietà, ma siamo anche sufficientemente onesti e intellettualmente liberi per riconoscere quando qualcosa cambia in meglio. Le parole e l'atteggiamento di ieri tracciano la strada giusta, ma le parole, nel calcio, costano pochissimo. Il messaggio che vogliamo lanciare a Gerry Cardinale è semplice: se fai sul serio, conquistaci giorno dopo giorno. Non servono più proclami d'intenti, serve la messa in opera. La fiducia del popolo milanista non va più tradita, ma va coltivata con la continuità del progetto, con gli acquisti di peso e, soprattutto, con i risultati sul campo. La strada è quella corretta, ma la vetta è ancora lontana.