Brutte notizie per il Milan: la redazione di Pianeta Milan ha raccolto i dettagli dell'infortunio di Pulisic e dei possibili tempi di recupero

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Gerry Cardinale, managing partner RedBird e proprietario AC Milan, accoglie il nuovo allenatore Rúben Amorim nel centro sportivo di Milanello

Milan, Amorim a Milanello: al centro sportivo lo accoglie il proprietario Cardinale

Grazie al lavoro del nostro Stefano Bressi, Pianeta Milan ha raccolto i dettagli sull'infortunio di Pulisic: l'attaccante statunitense ha subito un ematoma osseo e una microfrattura al perone della gamba durante la sconfitta ai Mondiali di lunedì contro il Belgio, e dovrebbe stare fuori per diverse settimane ma non mesi (tra le 3 e le 6 settimane i tempi di recupero). L'obiettivo è riaverlo a disposizione per il mese di agosto, il che significa che potrebbe riprendere gli allenamenti in vista della nuova stagione di Serie A con il Milan. Da capire quindi quando tornerà a disposizione di Ruben Amorim: ricordiamo che il raduno a Milanello dei rossoneri inizierà il prossimo lunedì con Pulisic che non ci sarebbe comunque stato visto che ha finito da poco il suo Mondiale.

Tegola per Pulisic: microfrattura alla gamba per l'attaccante del Milan. I tempi di recuperano

Le partite amichevoli del Milan

Queste sono le partite amichevoli dei rossoneri previste:
  • Sabato 25 luglio, ore 16:00 contro il Celtic, Glasgow (Scozia).
  • Sabato 1° agosto (porte chiuse) Perth Glory, Perth (Australia).
  • Mercoledì 5 agosto Inter (Derby), Perth (Australia).
  • Sabato 8 agosto Chelsea, Giacarta (Indonesia).
  • Sabato 15 agosto Manchester United, Breslavia (Polonia).

Possibile quindi che Pulisic salti tutte queste partite per il suo infortunio.

Il ruolo nel progetto e le parole di Amorim

Per il Milan è incedibile e potrebbe essere uno dei fari del nuovo progetto di Amorim e Gerry Cardinale. Queste le parole dell'allenatore portoghese sul suo attaccante:
"È un giocatore di talento. Si è fatto male, bisognerà fare valutazioni, ma è perfetto per il calcio in Italia. Con squadre che si difendono bene e non danno spazio tra le linee. Ho le idee chiare su come vorrei vederlo giocare".

E Amorim spiega perfettamente il suo pensiero in merito:

"Piede invertito, da sinistra. Molto dentro al campo, non sulla linea. Conosco i suoi punti di forza. Qualcuno l'ha criticato, ma recupererà bene e per noi è molto importante".

L'obiettivo del Milan, ora, è chiaramente quello di averlo al meglio per la prima partita ufficiale della stagione contro il Torino.

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