Grazie al lavoro del nostro Stefano Bressi, Pianeta Milan ha raccolto i dettagli sull'infortunio di Pulisic: l'attaccante statunitense ha subito un ematoma osseo e una microfrattura al perone della gamba durante la sconfitta ai Mondiali di lunedì contro il Belgio, e dovrebbe stare fuori per diverse settimane ma non mesi (tra le 3 e le 6 settimane i tempi di recupero). L'obiettivo è riaverlo a disposizione per il mese di agosto, il che significa che potrebbe riprendere gli allenamenti in vista della nuova stagione di Serie A con il Milan. Da capire quindi quando tornerà a disposizione di Ruben Amorim: ricordiamo che il raduno a Milanello dei rossoneri inizierà il prossimo lunedì con Pulisic che non ci sarebbe comunque stato visto che ha finito da poco il suo Mondiale.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Le partite amichevoli del Milan

Sabato 25 luglio, ore 16:00 contro il Celtic, Glasgow (Scozia).

contro il Celtic, Glasgow (Scozia). Sabato 1° agosto (porte chiuse) Perth Glory, Perth (Australia).

(porte chiuse) Perth Glory, Perth (Australia). Mercoledì 5 agosto Inter (Derby), Perth (Australia).

Inter (Derby), Perth (Australia). Sabato 8 agosto Chelsea, Giacarta (Indonesia).

Chelsea, Giacarta (Indonesia). Sabato 15 agosto Manchester United, Breslavia (Polonia).

Queste sono le partite amichevoli dei rossoneri previste:

Possibile quindi che Pulisic salti tutte queste partite per il suo infortunio.

Il ruolo nel progetto e le parole di Amorim

"È un giocatore di talento. Si è fatto male, bisognerà fare valutazioni, ma è perfetto per il calcio in Italia. Con squadre che si difendono bene e non danno spazio tra le linee. Ho le idee chiare su come vorrei vederlo giocare".

Per il Milan èe potrebbe essere uno dei fari del nuovo progetto di Amorim e. Queste le parole dell'allenatore portoghese sul suo attaccante:

E Amorim spiega perfettamente il suo pensiero in merito:

"Piede invertito, da sinistra. Molto dentro al campo, non sulla linea. Conosco i suoi punti di forza. Qualcuno l'ha criticato, ma recupererà bene e per noi è molto importante".

L'obiettivo del Milan, ora, è chiaramente quello di averlo al meglio per la prima partita ufficiale della stagione contro il Torino.