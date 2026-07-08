E' terminato nella notte il sogno degli Stati Uniti al Mondiale. Il Belgio di De Ketealere ha spazzato via la Nazionale a stelle e strisce. Vacanze in arrivo, perciò, per Christian Pulisic che, dopo solo 60 minuti di gioco, ha dovuto abbandonare il rettangolo verde a causa di un infortunio: dopo l'affaticamento al polpaccio è arrivata la slogatura di caviglia e ginocchio. Brutte notizie per il Milan.

Milan, Mondiale flop per Pulisic

Termina, perciò, unLa nazionale americana del calciatore del Milan non aveva mai generato così tanto entusiasmo. Parlando individualmente però, non è stato un Mondiale bellissimo per il rossonero: un flop come tutta la seconda parte fatta con il

Contro il Paraguay, Pulisic era partito molto bene: autogol e assist. Poi però, l'infortunio al polpaccio cha fermato e ha dovuto saltare la gara contro l'Australia. Nella terza gara contro la Turchia, invece, ha perso. Nei sedicesimo contro la Bosnia non ha brillato particolarmente mentre, contro il Belgio, è stato assente dal match per gran parte della gara. A sua discolpa però, va detto che nessun statunitense a giocato bene questa notte, anzi: tutti sottotono.