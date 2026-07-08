Brutte notizie per il Mila: dopo un mondiale sottotono, è arrivato anche l'Infortunio per Christian Pulisic...
E' terminato nella notte il sogno degli Stati Uniti al Mondiale. Il Belgio di De Ketealere ha spazzato via la Nazionale a stelle e strisce. Vacanze in arrivo, perciò, per Christian Pulisic che, dopo solo 60 minuti di gioco, ha dovuto abbandonare il rettangolo verde a causa di un infortunio: dopo l'affaticamento al polpaccio è arrivata la slogatura di caviglia e ginocchio. Brutte notizie per il Milan.
Milan, Mondiale flop per PulisicTermina, perciò, un Mondiale da flop per Pulisic. La nazionale americana del calciatore del Milan non aveva mai generato così tanto entusiasmo. Parlando individualmente però, non è stato un Mondiale bellissimo per il rossonero: un flop come tutta la seconda parte fatta con il Milan.
Contro il Paraguay, Pulisic era partito molto bene: autogol e assist. Poi però, l'infortunio al polpaccio cha fermato e ha dovuto saltare la gara contro l'Australia. Nella terza gara contro la Turchia, invece, ha perso. Nei sedicesimo contro la Bosnia non ha brillato particolarmente mentre, contro il Belgio, è stato assente dal match per gran parte della gara. A sua discolpa però, va detto che nessun statunitense a giocato bene questa notte, anzi: tutti sottotono.
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