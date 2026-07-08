Milan, chieste informazioni per Atta. E occhio al futuro di Ricci: può partire

Il Milan ha già speso più di 100 milioni sul mercato, chiudendo in due settimane gli arrivi di Ramos per l'attacco e Gila per la difesa. Ma i colpi in entrata dei rossoneri potrebbero non essere finiti qui, anzi.

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Il dubbio tattico per Atta nel 3-4-2-1 di Amorim e i dati Sofascore

Aggiornamenti sul mercato del Diavolo arrivano dal giornalista Nicolò Schira da X:. Una notizia che va a pari passo con l'incontro avvenuto oggi a Casa Milan tra la dirigenza proprio dell'Udinese e quella rossonera: il profilo attenzionato da parte del Diavolo potrebbe essere proprio quello di Atta.Nel 3-5-2 dei bianconeri Atta gioca come mezzala: ci sarebbe quindi un dubbio tattico nel 3-4-2-1 di Amorim. Il classe 2003 è un calciatore estremamente interessante che ha tantissime qualità tecniche, fisiche e di dribbling. Anche a livello di finalizzazione è molto bravo. I ruoli con Amorim potrebbero essere due: o mediano o trequartista.

Ecco i numeri del centrocampista (dati dal sito di Sofascore): 29 partite giocate da titolare in stagione in Serie A con 2563 in campo con la bellezza di 5 gol e 3 assist. 52 tocchi di media 3.5 palloni recuperati a partita e due 2 dribbling riusciti di media.

Samuele Ricci in uscita dal Milan: Longari svela le tre destinazioni

Da un centrocampista a un altro: Samuele Ricci, arrivato in estate dal Torino, non ha trovato molto spazio da titolare, visto che Allegri lo vedeva come mediano e in quel ruolo Modric è stato il titolarissimo nella stagione rossonera. Occhio al futuro dell'italiano che potrebbe essere già lontano dal Diavolo.

Ecco i dettagli dal giornalista Gianluigi Longari (sempre da X): "Samuele Ricci è potenzialmente in uscita dal Milan e dai piani di Amorim. I suoi agenti stanno esplorando il mercato tra i club potenzialmente interessati. Oltre ai contatti con l’Atalanta, il centrocampista è stato proposto anche all’Atletico Madrid".

Come fatto capire ampiamente oggi, Amorim vuole trattenere a tutti i costi Modric, mentre Jashari difficilmente lascerà il Milan. In più Musah torna e sarà valutato dal raduno in poi: ha un vantaggio rispetto a Ricci, può giocare come esterno di centrocampo, cosa che l'ex Torino non può garantire. Secondo il sito Transfermarkt, il valore attuale del mediano rossonero è stimato a 22 milioni di euro.