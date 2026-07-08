Oggi il Milan ha incontrato l'Udinese a Casa Milan: occhio al nome di Atta per il centrocampo rossonero. E in uscita ci potrebbe essere Samuele Ricci. Ecco i dettagli

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Gerry Cardinale, managing partner RedBird e proprietario AC Milan, accoglie il nuovo allenatore Rúben Amorim nel centro sportivo di Milanello

Milan, Amorim a Milanello: al centro sportivo lo accoglie il proprietario Cardinale

Il Milan ha già speso più di 100 milioni sul mercato, chiudendo in due settimane gli arrivi di Ramos per l'attacco e Gila per la difesa. Ma i colpi in entrata dei rossoneri potrebbero non essere finiti qui, anzi.

Aggiornamenti sul mercato del Diavolo arrivano dal giornalista Nicolò Schira da X: "Como e altri due club di Serie A (Juventus e Milan oggi) hanno chiesto informazioni su Arthur Atta. L'Udinese voleva 40 milioni di euro per vendere il centrocampista, ma non hanno ancora ricevuto offerte ufficiali. Quindi il prezzo potrebbe essere più basso". Una notizia che va a pari passo con l'incontro avvenuto oggi a Casa Milan tra la dirigenza proprio dell'Udinese e quella rossonera: il profilo attenzionato da parte del Diavolo potrebbe essere proprio quello di Atta.

Milan, chieste informazioni per Atta. E occhio al futuro di Ricci: può partire

Il dubbio tattico per Atta nel 3-4-2-1 di Amorim e i dati Sofascore

Nel 3-5-2 dei bianconeri Atta gioca come mezzala: ci sarebbe quindi un dubbio tattico nel 3-4-2-1 di Amorim. Il classe 2003 è un calciatore estremamente interessante che ha tantissime qualità tecniche, fisiche e di dribbling. Anche a livello di finalizzazione è molto bravo. I ruoli con Amorim potrebbero essere due: o mediano o trequartista.

Ecco i numeri del centrocampista (dati dal sito di Sofascore): 29 partite giocate da titolare in stagione in Serie A con 2563 in campo con la bellezza di 5 gol e 3 assist. 52 tocchi di media 3.5 palloni recuperati a partita e due 2 dribbling riusciti di media.

Samuele Ricci in uscita dal Milan: Longari svela le tre destinazioni

Da un centrocampista a un altro: Samuele Ricci, arrivato in estate dal Torino, non ha trovato molto spazio da titolare, visto che Allegri lo vedeva come mediano e in quel ruolo Modric è stato il titolarissimo nella stagione rossonera. Occhio al futuro dell'italiano che potrebbe essere già lontano dal Diavolo.

Ecco i dettagli dal giornalista Gianluigi Longari (sempre da X): "Samuele Ricci è potenzialmente in uscita dal Milan e dai piani di Amorim. I suoi agenti stanno esplorando il mercato tra i club potenzialmente interessati. Oltre ai contatti con l’Atalanta, il centrocampista è stato proposto anche all’Atletico Madrid".

Come fatto capire ampiamente oggi, Amorim vuole trattenere a tutti i costi Modric, mentre Jashari difficilmente lascerà il Milan. In più Musah torna e sarà valutato dal raduno in poi: ha un vantaggio rispetto a Ricci, può giocare come esterno di centrocampo, cosa che l'ex Torino non può garantire. Secondo il sito Transfermarkt, il valore attuale del mediano rossonero è stimato a 22 milioni di euro.

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