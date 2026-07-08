Ruben Amorim ha parlato ufficialmente per la prima volta da allenatore rossonero, presentandosi ai tifosi del Milan e ai giornalisti presenti in conferenza stampa a Milanello. A sorpresa è arrivata una conferma: è stato chiesto chi arriverà nel ruolo di trequartista.

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Questa la risposta di Amorim:

Le parole su Chukwueze sono davvero sorprendenti, visto che l'esterno nigeriano sembrava già venduto da parte del Milan e invece sembra chiaro che Amorim lo voglia quantomeno testare dal giorno del raduno a Milanello in poi.

Il mancato riscatto del Fulham e i numeri stagionali di Chukwueze

Chukwueze sembrava a un passo dal riscatto da parte del Fulham, che avrebbe fruttato alle casse del Milan più di 20 milioni di euro. Ora invece l'esterno rossonero potrà essere un'arma in più per Ruben Amorim e il suo gioco.

Questi i numeri stagionali del classe 1999 in Premier League (dati da Sofascore): 23 presenze di cui 10 da titolare, con 1075 minuti in campo. 3 gol con xG (gol attesi) a quota 2.07 con 4 assist e xA (assist attesi) a quota 3.30. 27.6 tocchi di media per partita con 0.8 (46%) di dribbling riusciti di media a partita.

Con il Milan di Stefano Pioli, Chukwueze ha giocato come esterno largo di destra nel 4-2-3-1, trovando spesso poco spazio, visto che davanti a lui c'era Pulisic, entrato fin dal primo giro nei titolarissimi del Milan.

Il nuovo ruolo tattico nel 3-4-2-1 di Amorim

Nella sua stagione in Inghilterra, Chukwueze ha giocato anche a sinistra, nonostante sia un mancino puro di piede, ma come potrebbe giocare con Ruben Amorim?

Il portoghese dovrebbe puntare su un 3-4-2-1 molto offensivo con un calcio verticale e Chukwueze difficilmente potrebbe trovare spazio nei quattro di centrocampo, ma più probabile nei due dietro alla punta come giocatore che possa saltare l'uomo nell'uno contro uno e creare superiorità numerica in fase offensiva.

Un'arma importante per il Milan: considerando Leao come partente, Amorim non ha a disposizione molti giocatori con le caratteristiche tecniche di Chukwueze (questo aspettando eventuali colpi dal mercato). Quindi occhio al nuovo ruolo del nigeriano che potrebbe trovare una seconda vita al Milan con Amorim in panchina.