Giornata intensa tra le mura di Casa Milan. Nella giornata di oggi è stato presentato ufficialmente Rúben Amorim che, in compagnia di Cardinale, ha voluto parlare di quello che sarà il nuovo Milan. Spazio però anche alla figura di Calvelli: quali saranno i suoi poteri? Ovviamente non manca neanche il calciomercato, con Tomori sempre di più verso la Premier League, ma non è l'unico a partire. A salutare, infatti, sarò proprio un centrocampista. Ecco, dunque, a voi le Top News selezionate e analizzate dalla redazione di 'PianetaMilan.it'.

Milan, i poteri di Calvelli

Il Milan di Amorim

Calciomercato Milan, la rivoluzione in difesa

Addio a Bennacer

Il Milan ha nominatocome nuovo amministratore delegato, ma quali saranno i suoi compiti? Analizzando i documenti del CdA, l'ad toscano potrà gestire in totale autonomia le operazioni di mercato fino ai 50 milioni di euro, esclusi stipendi e commissioni. Per quelle più importanti, ovvero dai 50 ai 100 milioni, servirà la firma di. Ma non è tutto: Calvelli guiderà anche l'area tecnica e il progetto legato al nuovo stadio di San Siro, in comune con l'Inter.Il nuovo Milan di Rúben Amorim parte con un cambio di rotta voluto da Gerry Cardinale: da quello che è emerso dalla conferenza stampa dell'allenatore, il mercato sarà più rapido, ci saranno molti investimenti importanti e il focus sarà sul nuovo stadio. Confermato anche il ruolo di Zlatan Ibrahimovic come consulente e ambasciatore. Dopo gli oltre 100 milioni spesi per Ramos e Gila, il club vuole completare presto La Rosa per permettere ad Amorim di lavorare fin dall'inizio con il suo solito 3-4-2-1.Ilprepara una rivoluzione in difesa. In uscita, infatti, sembrerebbe esserci Fikayo Tomori, vicino ad un ritorno ine il giovane, che andrà in prestito a farsi le ossa. Il sogno diperò, oltre avalutato circa 40-45 milioni di euro e già allenato ai tempi dello Sporting. Se l'operazione non dovesse andare in porto, ci sono già delle alternative valide che rispondono ai nomi diIl Milan si prepara a salutare definitivamenteDopo i prestitiil centrocampista algerino non rientrerebbe più nei piani rossoneri e saluterà il diavolo definitivamente. Nelle scorse ore, infatti, si è parlato di una possibile destinazione in Qatar alla corte dell'Al-Shamal.

L'algerino, infatti, starebbe trattando la risoluzione del contratto, che permetterebbe al club di risparmiare circa 7 milioni di euro di ingaggio lordo. Con le visite mediche già fatte, Bennacer è pronto a firmare un contratto biennale con opzione per il terzo anno.