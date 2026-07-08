Le ultime notizie in casa rossonera: dai poteri di Calvelli, al nuovo Milan di Amorim, per poi lasciar spazio al mercato tra entrate e uscite...
Milan, Amorim a Milanello: al centro sportivo lo accoglie il proprietario Cardinale
Giornata intensa tra le mura di Casa Milan. Nella giornata di oggi è stato presentato ufficialmente Rúben Amorim che, in compagnia di Cardinale, ha voluto parlare di quello che sarà il nuovo Milan. Spazio però anche alla figura di Calvelli: quali saranno i suoi poteri? Ovviamente non manca neanche il calciomercato, con Tomori sempre di più verso la Premier League, ma non è l'unico a partire. A salutare, infatti, sarò proprio un centrocampista. Ecco, dunque, a voi le Top News selezionate e analizzate dalla redazione di 'PianetaMilan.it'.
Milan, i poteri di CalvelliIl Milan ha nominato Massimo Calvelli come nuovo amministratore delegato, ma quali saranno i suoi compiti? Analizzando i documenti del CdA, l'ad toscano potrà gestire in totale autonomia le operazioni di mercato fino ai 50 milioni di euro, esclusi stipendi e commissioni. Per quelle più importanti, ovvero dai 50 ai 100 milioni, servirà la firma di Scaroni o Gerry Cardinale. Ma non è tutto: Calvelli guiderà anche l'area tecnica e il progetto legato al nuovo stadio di San Siro, in comune con l'Inter.
Il Milan di AmorimIl nuovo Milan di Rúben Amorim parte con un cambio di rotta voluto da Gerry Cardinale: da quello che è emerso dalla conferenza stampa dell'allenatore, il mercato sarà più rapido, ci saranno molti investimenti importanti e il focus sarà sul nuovo stadio. Confermato anche il ruolo di Zlatan Ibrahimovic come consulente e ambasciatore. Dopo gli oltre 100 milioni spesi per Ramos e Gila, il club vuole completare presto La Rosa per permettere ad Amorim di lavorare fin dall'inizio con il suo solito 3-4-2-1.
Calciomercato Milan, la rivoluzione in difesaIl Milan prepara una rivoluzione in difesa. In uscita, infatti, sembrerebbe esserci Fikayo Tomori, vicino ad un ritorno in Premier League, e il giovane David Odogu, che andrà in prestito a farsi le ossa. Il sogno di Rúben Amorim però, oltre a Mario Gila, è Gonzalo Inacio, valutato circa 40-45 milioni di euro e già allenato ai tempi dello Sporting. Se l'operazione non dovesse andare in porto, ci sono già delle alternative valide che rispondono ai nomi di John Stones, Lisandro Martinez e António Silva.
Addio a BennacerIl Milan si prepara a salutare definitivamente Ismael Bennacer. Dopo i prestiti all'Olympic Marsiglia e Dinamo Zagabria, il centrocampista algerino non rientrerebbe più nei piani rossoneri e saluterà il diavolo definitivamente. Nelle scorse ore, infatti, si è parlato di una possibile destinazione in Qatar alla corte dell'Al-Shamal.
L'algerino, infatti, starebbe trattando la risoluzione del contratto, che permetterebbe al club di risparmiare circa 7 milioni di euro di ingaggio lordo. Con le visite mediche già fatte, Bennacer è pronto a firmare un contratto biennale con opzione per il terzo anno.
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