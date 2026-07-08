Oggi è una giornata importante per il nuovo Milan: si è presentato ufficialmente Ruben Amorim, nuovo allenatore dei rossoneri. A introdurlo è stato il numero uno del Diavolo Gerry Cardinale che ha il chiaro obiettivo di cambiare molto rispetto a quanto si è visto nei suoi primi anni al comando del Diavolo.

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La svolta societaria e il piano per lo stadio

L'obiettivo del nuovo Diavolo di Cardinale è quello di mettere a punto un piano.

L'obiettivo e la speranza resta sempre quello di costruire anche uno stadio importante per diventare come le squadre inglesi e rendere sostenibili per i rossoneri dei colpi importanti.

Il ruolo di Ibrahimovic nel Milan

Calciomercato da record: Ramos e Gila per il modulo di Amorim

Come raccolto dalla redazione diin questi suoi anni in rossonero, la voglia è quella di aiutare Amorim al massimo.Sul mercato l'obiettivo è chiaro: non aspettare la fine del mercato e andare a prendere chi serve. Cardinale non è stato molto presente nella sua avventura al Milan, fino ad oggi, ma vuole fortemente cambiare:Poi la chiarezza sul ruolo di Ibrahimovic:Non ci sono mai stati litigi con Cardinale ed è un ambasciatore del Milan.I segnali di questo forte cambiamento sono già arrivati dal mercato con, due colpi fondamentali per il

E il mercato sarà ancora fondamentale: la squadra dovrà essere chiusa in poco tempo perché il portoghese dovrà da subito lavorare con i suoi uomini per mettere in chiaro il suo calcio fin dal primo giorno del raduno.

Non si potrà più aspettare gli ultimi giorni disponibili per arrivare a colpi importanti: Amorim vuole imporre il suo gioco immediatamente e senza perdere tempo.