Il Milan presenta Ruben Amorim. Gerry Cardinale prende il comando totale: investiti oltre 100 milioni sul mercato per Ramos e Gila. Ecco il piano del Diavolo
Milan, Amorim a Milanello: al centro sportivo lo accoglie il proprietario Cardinale
Oggi è una giornata importante per il nuovo Milan: si è presentato ufficialmente Ruben Amorim, nuovo allenatore dei rossoneri. A introdurlo è stato il numero uno del Diavolo Gerry Cardinale che ha il chiaro obiettivo di cambiare molto rispetto a quanto si è visto nei suoi primi anni al comando del Diavolo.
La svolta societaria e il piano per lo stadioSul mercato l'obiettivo è chiaro: non aspettare la fine del mercato e andare a prendere chi serve. Cardinale non è stato molto presente nella sua avventura al Milan, fino ad oggi, ma vuole fortemente cambiare: ora l'obiettivo è vincere e ottenere risultati eccellenti.
- L'obiettivo del nuovo Diavolo di Cardinale è quello di mettere a punto un piano.
- L'obiettivo e la speranza resta sempre quello di costruire anche uno stadio importante per diventare come le squadre inglesi e rendere sostenibili per i rossoneri dei colpi importanti.
Il ruolo di Ibrahimovic nel MilanPoi la chiarezza sul ruolo di Ibrahimovic: lo svedese lavora in RedBird e dà consulenza su questioni di calcio. Non ci sono mai stati litigi con Cardinale ed è un ambasciatore del Milan.
Calciomercato da record: Ramos e Gila per il modulo di AmorimI segnali di questo forte cambiamento sono già arrivati dal mercato con più di 100 milioni investiti in due settimane per gli arrivi di Ramos e Gila, due colpi fondamentali per il 3-4-2-1 di Ruben Amorim.
E il mercato sarà ancora fondamentale: la squadra dovrà essere chiusa in poco tempo perché il portoghese dovrà da subito lavorare con i suoi uomini per mettere in chiaro il suo calcio fin dal primo giorno del raduno.
Non si potrà più aspettare gli ultimi giorni disponibili per arrivare a colpi importanti: Amorim vuole imporre il suo gioco immediatamente e senza perdere tempo.
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