Oggi è il primo giorno ufficiale di Ruben Amorim come nuovo allenatore del Milan: il tecnico portoghese ha parlato in conferenza stampa poche ore fa con Gerry Cardinale presente al suo fianco. Spazio anche al futuro di alcuni giocatori tra cui quello di Luka Modric: "È un giocatore che vogliamo tenere, per la sua esperienza. Ci ho parlato due volte e se serve di nuovo non mi stanco".

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Il nodo contratto di Modric e lo scenario senza Champions League

La gestione tattica nel 3-4-2-1 e l'inserimento di Jashari

Amorim non usa giri di parole per il croato:. Sembra quindi chiara la voglia di Amorim di trattenere il centrocampista al Milan, almeno per un'altra stagione.Il contratto con i rossoneri è scaduto lo scorso 30 giugno, convisto che era presente ancora un'opzione per la prossima stagione. Ora, nel caso, si dovrà lavorare a un nuovo accordo, ma è chiaro che il Milan voglia Modric ancora per un altro anno, sarà sempre il calciatore a scegliere il suo futuro, anche se ad oggi le percentuali che resti in rossonero sono in rialzo, nonostante il Diavolo non giocherà in Champions League la prossima stagione.Come potrebbe giocare Modric nel? Il portoghese gioca con due mediani davanti alla difesa e pretende corsa e pressing per tutti i 90 minuti, per questo è difficile pensare che il croato possa avere lo stesso minutaggio avuto nella stagione appena passata (2821 minuti in Serie A).

Possibile che il croato possa diventare un jolly molto interessante dalla panchina o magari titolare in alcune partite specifiche, magari le più importanti della stagione. Importante sarà però dargli fiato, anche perché il Milan giocherà anche l'Europa League la prossima stagione. Per questo potrebbe guadagnare sempre più spazio Jashari che sembra il naturale erede del croato in quel ruolo.