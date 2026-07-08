C'era un tempo in cui la proprietà del Milan preferiva l'ombra, delegando le scelte e le decisioni operativi a altre figure. Quel tempo, però, è finito: se qualcuno avesse ancora dei dubbi sul cambio del modus operandi in casa rossonera, la risposta arrivata oggi attraverso la presenza continua di Gerry Cardinale.

Milan, parla Cardinale in conferenza

Il patron delinfatti, ha scelto di metterci la faccia dopo quattro anni trascorsi come fantasma. L'americano ha deciso di scendere in prima linea, partecipando attivamente alle scelte chiave del club. L'occasione per sancire questa nuova era è stata la presentazione a Milanello del nuovo allenatorePeer la prima volta in Italia da quando è proprietario delCardinale ha preso la parola in pubblico.

Il patron rossonero ha esordito ringraziando la stampa, sottolineando la portata del cambiamento in atto. Il focus poi si è spostato sulla ristrutturazione interna e sulla rottura con la vecchia burocrazia calcistica:

“Buon pomeriggio, grazie mille per essere qui. Come sapete è una giornata molto importante per l’AC Milan, essere qui con voi per presentarvi il nuovo allenatore. Avete visto quante cose sono cambiate dalla fine dell’ultima stagione. Per la prima volta da quando sono proprietario ci saranno molte cose nuove. Molto spesso in tante circostanze cosa succede? Prima si va dal direttore sportivo, poi dal capo, poi dal coach. In un mese abbiamo fatto sei mesi di meeting. Tutto questo per rivedere il rapporto tra tecnico e la società. Noi vogliamo riportare il Milan al suo grande e glorioso passato, ed è importante per tutti: noi giochiamo per vincere. Non è che ci mettiamo a giocare per non perdere. Questo deve essere il nostro nuovo stile. Deve essere un calcio eccitante, bello da guardare.

Il proprietario si assume la piena responsabilità del nuovo corso, blindando allo stesso tempo la scelta di Amorim, considerato l'uomo perfetto per il nuovo progetto tecnico. Con il portoghese in panchina e un'assetto societario tutto made in USA, il Milan volta definitivamente pagina:

Voglio creare una nuova cultura. Stop col passato. Sono qui adesso, sono il responsabile in prima linea. Ma dietro di me c’è tutto un team. Abbiamo lavorato a lungo per avere Ruben come pietra miliare del nostro team, che ha grande profondità. È importantissimo parlare di queste persone. Ho preso le mie persone migliori e le ho portate nella casa del Milan. Faremo in modo che le azioni che faremo parleranno da sole”

Cosa c'è davvero dietro la svolta di Cardinale?

La fine dell'algoritmo solitario : Quando Cardinale dice 'ho preso le mie persone migliori', risponde indirettamente alle critiche sul moneyball e su una gestione troppo distaccata. La proprietà non abbandona i dati, ma ammette che il nostro calcio richiede presenza costante.

: Quando Cardinale dice 'ho preso le mie persone migliori', risponde indirettamente alle critiche sul moneyball e su una gestione troppo distaccata. La proprietà non abbandona i dati, ma ammette che il nostro calcio richiede presenza costante. Destrutturazione della burocrazia: con la frase 'sei mesi di meeting fatti in un mese', Cardinale vuole far capire la volontà di imporre un modello aziendale americano, basato sula velocità.

con la frase 'sei mesi di meeting fatti in un mese', Cardinale vuole far capire la volontà di imporre un modello aziendale americano, basato sula velocità. La pressione su Amorim: Se da un lato la frase 'il Mila gioca per vincere' fa contenti i tifosi, dall'altro cancella ogni alibi per la nuova stagione.

Il discorso di Cardinale non è solo una semplice formalità, ma un manifesto strategico che traccia una linea netta tra passato recente e futuro. Ci sono ben tre messaggi nascosti tra le righe: