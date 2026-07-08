I rossoneri rivoluzionano la difesa: Rúben Amorim spinge per il colpo Gonçalo Inácio dallo Sporting Lisbona. Spuntano le idee John Stones e Lisandro Martínez
Milan, ecco la probabile formazione con Amorim da allenatore
Non soltanto Mario Gila dalla Lazio per rinforzare una difesa che, con tutta probabilità, subirà una profonda metamorfosi. Il Milan pianifica le grandi manovre nel reparto arretrato, prestando attenzione sia alle uscite che ai nuovi innesti caldeggiati dal tecnico Rúben Amorim.
La situazione delle uscite: Tomori e Odogu ai salutiIl mercato dei difensori rossoneri è strettamente legato alle cessioni in vista. Sul piede di partenza ci sono due profili nello specifico:
- Fikayo Tomori: destinato al ritorno in Premier League, dove c'è il Coventry che sta spingendo forte per avere lui e Ruben Loftus-Cheek.
- David Odogu: sarà ceduto in prestito secco per una stagione al fine di accumulare prezioso minutaggio.
Il sogno di Amorim: Gonçalo InácioIl Milan vuole regalare un altro difensore di spessore internazionale al suo nuovo allenatore, e il nome di Gonçalo Inácio è quello che, più di tutti, stuzzica la fantasia di Rúben Amorim. Classe 2001, mancino di piede e abilissimo in fase di impostazione, il portoghese vanta una duttilità tattica straordinaria:
- Può agire sia da centrale che da braccetto sinistro in una difesa a tre.
- Può ricoprire il ruolo di centrale puro in una retroguardia a quattro.
- All'occorrenza sa adattarsi anche come terzino sinistro.
Amorim ha già lavorato con lui allo Sporting Lisbona e ne apprezza particolarmente le qualità. Reduce da un'annata spettacolare con i 'Leões' (46 partite con 3 gol e 3 assist in tutte le competizioni) e sotto contratto con il club della capitale portoghese fino al 30 giugno 2030, Gonçalo Inácio costa molto: la valutazione oscilla tra i 40 e i 45 milioni di euro.
Le tre alternative low-cost sul mercatoQualora la pista principale dovesse rivelarsi troppo onerosa, la dirigenza rossonera valuta tre profili alternativi a costi decisamente più contenuti:
- John Stones: lussuoso profilo svincolato, reduce da molte stagioni di successo al Manchester City.
- Lisandro Martínez: centrale argentino, già alle dipendenze di Amorim durante la recente esperienza al Manchester United.
- António Silva: difensore portoghese di proprietà del Benfica, in scadenza di contratto tra un anno e valutato intorno ai 20-25 milioni di euro.
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