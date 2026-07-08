Non soltanto Mario Gila dalla Lazio per rinforzare una difesa che, con tutta probabilità, subirà una profonda metamorfosi. Il Milan pianifica le grandi manovre nel reparto arretrato, prestando attenzione sia alle uscite che ai nuovi innesti caldeggiati dal tecnico Rúben Amorim.

La situazione delle uscite: Tomori e Odogu ai saluti

Fikayo Tomori : destinato al ritorno in Premier League, dove c'è il Coventry che sta spingendo forte per avere lui e Ruben Loftus-Cheek.

: destinato al ritorno in Premier League, dove c'è il Coventry che sta spingendo forte per avere lui e Ruben Loftus-Cheek. David Odogu: sarà ceduto in prestito secco per una stagione al fine di accumulare prezioso minutaggio.

Il sogno di Amorim: Gonçalo Inácio

Può agire sia da centrale che da braccetto sinistro in una difesa a tre.

Può ricoprire il ruolo di centrale puro in una retroguardia a quattro.

All'occorrenza sa adattarsi anche come terzino sinistro.

Il mercato dei difensori rossoneri è strettamente legato alle cessioni in vista. Sul piede di partenza ci sono due profili nello specifico:Il Milan vuole regalare un altro difensore di spessore internazionale al suo nuovo allenatore, e il nome diè quello che, più di tutti, stuzzica la fantasia di Rúben Amorim. Classe 2001, mancino di piede e abilissimo in fase di impostazione, il portoghese vanta una duttilità tattica straordinaria:

Amorim ha già lavorato con lui allo Sporting Lisbona e ne apprezza particolarmente le qualità. Reduce da un'annata spettacolare con i 'Leões' (46 partite con 3 gol e 3 assist in tutte le competizioni) e sotto contratto con il club della capitale portoghese fino al 30 giugno 2030, Gonçalo Inácio costa molto: la valutazione oscilla tra i 40 e i 45 milioni di euro.

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Le tre alternative low-cost sul mercato

John Stones : lussuoso profilo svincolato, reduce da molte stagioni di successo al Manchester City.

: lussuoso profilo svincolato, reduce da molte stagioni di successo al Manchester City. Lisandro Martínez : centrale argentino, già alle dipendenze di Amorim durante la recente esperienza al Manchester United.

: centrale argentino, già alle dipendenze di Amorim durante la recente esperienza al Manchester United. António Silva: difensore portoghese di proprietà del Benfica, in scadenza di contratto tra un anno e valutato intorno ai 20-25 milioni di euro.

Una cifra che testimonia l'effettivo valore del giocatore, il quale si ricongiungerebbe volentieri con Amorim a Milano. I due sono già in contatto e non è escluso che il Diavolo affondi il colpo su di lui dopo aver effettuato qualche operazione in uscita e magari dopo aver sistemato anche la trequarti.Qualora la pista principale dovesse rivelarsi troppo onerosa, la dirigenza rossonera valuta tre profili alternativi a costi decisamente più contenuti: