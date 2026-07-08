Lazio e Milan hanno trovato un'intesa per il trasferimento di Mario Gila, difensore centrale spagnolo classe 2000, dai biancocelesti ai rossoneri in questa sessione estiva di calciomercato: dopo le piccole divergenze di valutazione emerse nella giornata di lunedì, ieri i due club le hanno risolte e sono arrivati rapidamente alla fumata bianca.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come l'accelerata decisiva nella trattativa sia arrivata ieri pomeriggio, dopo la visita di Alejandro Camaño, agente di Gila, a 'Casa Milan' per dialogare con il 'Director of Player Trading' Hendrik Almstadt. Nella giornata precedente, invece, Camaño aveva visto la Lazio, raccogliendo il punto di vista del Presidente Claudio Lotito sull'operazione per recapitarlo agli uomini mercato rossoneri.

I dettagli economici dell'accordo per Mario Gila

Contratto del giocatore : accordo per un ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione per cinque anni (scadenza fissata al 30 giugno 2031).

: accordo per un ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione per cinque anni (scadenza fissata al 30 giugno 2031). Commissioni : pattuite con l'agente nell'ordine di 5 milioni di euro.

: pattuite con l'agente nell'ordine di 5 milioni di euro. Costo del cartellino: il Milan, dopo un'offerta iniziale di 25 milioni più 2 di bonus, ha alzato la proposta a 27,5 milioni di euro di base fissa più bonus facilmente raggiungibili, toccando così i 30 milioni complessivi richiesti da Lotito.

La percentuale per il Real Madrid

Non solo Gila: arriva anche Calvani. Spesa totale da record

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Da questo confronto a distanza, mediato dal procuratore, il Milan ha deciso di affondare il colpo su Gila, alzando la proposta per la Lazio. L'operazione complessiva si articola su cifre importantissime:Un dettaglio fondamentale dell'affare riguarda i vecchi accordi presi dalla Lazio nel 2022 al momento del suo acquisto dai "Blancos". Il club biancoceleste girerà infatti il 50% dei proventi della cessione (pari a 13,75 milioni di euro della quota fissa) nelle casse deldi Florentino Pérez.Contestualmente all'affare principale, il Milan preleverà dalla Lazio anche il giovane laterale sinistro italiano,(classe 2008), per una cifra pari a 2,5 milioni di euro.In queste ore il club rossonero fisserà le visite mediche per Gila che, con tutta probabilità, sarà già presente al raduno di lunedì 13 luglio a Milanello, a differenza di Gonçalo Ramos, che si unirà ai suoi nuovi compagni dopo le vacanze post-Mondiale. Con gli innesti ravvicinati di Ramos e Gila, il Milan ha già abbattuto il muro deinel calciomercato estivo, e la sessione è appena all'inizio. Che il proprietario Gerry Cardinale abbia inaugurato una nuova era?