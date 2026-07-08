I radar del calciomercato internazionale si accendono improvvisamente sul Messico, dove ha brillato una delle stelle più luminose dell'intera rassegna iridata. Il Milan, sempre molto attento alla linea verde e allo scouting di talenti generazionali da inserire nel progetto tecnico di Rúben Amorim, si è ufficialmente iscritto alla corsa per Gilberto Mora, gioiello classe 2008 di proprietà del Club Tijuana.

Le prestazioni del diciassettenne centrocampista offensivo con la maglia della Nazionale maggiore messicana hanno letteralmente fatto saltare il banco. Il ragazzo, che ha bruciato le tappe diventando il più giovane debuttante nella storia della selezione centroamericana, ha attirato gli osservatori dei principali top club del Vecchio Continente, pronti a darsi battaglia a suon di milioni.

Monopolio europeo su Mora: il Milan sfida Bayern Monaco, PSG e Liverpool

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato raccolte a livello internazionale , il Milan non è affatto solo in questo inseguimento. Oltre ai rossoneri, anche corazzate economiche del calibro distanno monitorando con estrema attenzione la crescita del ragazzo, pronti a presentare un'offerta ufficiale alla dirigenza dei "Xolos".

La minaccia più concreta, tuttavia, arriva dalla Premier League. Il Liverpool viene segnalato come il club più caldo e in forte pressione sul giocatore. I "Reds" hanno già avviato i primi contatti esplorativi con l'entourage per comprendere le fattibilità dell'operazione, anche se, al momento in cui scriviamo, non hanno ancora recapitato alcuna proposta formale sul tavolo del Tijuana. La sensazione, però, è che si stia scatenando una vera e propria asta globale.

Prezzo, rinnovo e vincolo FIFA: la strategia per ottobre

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Strappare Gilberto Mora al Club Tijuana sarà un'operazione complessa e decisamente onerosa. Consapevole di avere tra le mani un potenziale fuoriclasse (già paragonato in patria ad Andrès Iniesta per visione di gioco e conduzione palla), il club messicano ha recentemente blindato il ragazzo con un rinnovo contrattuale valido fino al, assegnandogli la prestigiosa maglia numero 10.La valutazione fissata dalla dirigenza messicana oscilla intorno aial cambio attuale. Una cifra monstre per un minorenne, giustificata però dall'impatto devastante avuto nei palcoscenici più importanti del mondo.

C'è però un dettaglio normativo fondamentale che potrebbe favorire la strategia d'attesa del Milan. In base ai rigidi regolamenti FIFA sui trasferimenti internazionali dei calciatori minorenni, Mora non potrà legalmente trasferirsi e firmare per un club europeo senior prima di aver compiuto il diciottesimo anno d'età. Il compleanno del ragazzo cadrà a ottobre 2026: fino ad allora, l'affare rimarrà formalmente congelato. La dirigenza di Via Aldo Rossi rimane alla finestra, studiando il blitz per anticipare la folta e ricca concorrenza inglese e tedesca.