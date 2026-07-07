Trattativa in chiusura per Mario Gila: i due club hanno trovato l'accordo verbale, ecco le cifre e la durata del contratto...
Calciomercato Milan, Gila il nome giusto per la difesa rossonera?
Il Milan stringe i tempi per regalare a Rúben Amorim un nuovo rinforzo in difesa. Non siamo ancora arrivati alla fumata bianca definitiva, ma l'affare sembra essere in chiusura: Mario Gila sta per diventare un nuovo calciatore del Milan. A confermare la fortissima accelerata del club rossonero sono stati i giornalisti Matteo Moretto, Fabrizio Romano, Pedullà e Di Marzio.
Calciomercato Milan, verso la chiusura di GilaIl Milan e la Lazio, secondo quanto dichiarato da Fabrizio Romano, hanno raggiunto un accordo verbale di massima sulla base di un'intesa che soddisfa ambo le parti: si sta parlando di circa 30 milioni di euro. Un ruolo chiave in questa trattativa l'ha giocato proprio il calciatore: Gila stesso ha chiesto espressamente al club biancocelesti di poter unirsi al progetto rossonero. Pe lui pnrot un contratto quinquennale da ben 4,5 milioni a stagione.
Nell'operazione, però, c'è un dettaglio non di poco conto: il Real Madrid riceverà il 50% della cifra totale del trasferimento, percentuale che spettava ai blancos fin dai tempi del suo addio in Spagna.
La potenza di CardinaleIl blitz dei dirigenti rossoneri ha permesso di superare una fortissima concorrenza come, ad esempio, quella di Napoli e Atalanta. Se l'affare dovesse chiudersi nelle prossime ore, per Gerry Cardinale si tratterrebbe dell'ennesimo segnale di forza: sommandolo ai quasi 80 milioni di euro spesi per Ramos, il patron rossonero ha investito ben 100 milioni in soli 15 giorni di mercato.
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