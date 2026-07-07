Amorim parla già italiano: "Il Milan è un onore. Sono qui per vincere" | VIDEO

La mattinata di oggi, martedì 7 luglio 2026, ha letteralmente infiammato l'attualità e le dinamiche di calciomercato in casa Milan. Tra verdetti del campo internazionale e retroscena di trattative caldissime, la dirigenza di Via Aldo Rossi si trova a dover gestire contemporaneamente una pesante tegola dall'infermeria e una profonda ristrutturazione della rosa da mettere a disposizione del nuovo tecnico Rúben Amorim. Ecco a voi, dunque, le Top News selezionate e analizzate per voi dalla redazione di 'PianetaMilani.it'.

Tegola Pulisic: infortunio al Mondiale ed eliminazione per gli USA

La notizia più dolorosa della notte arriva direttamente dai campi del Mondiale. La corsa degli Stati Uniti d'America si è interrotta bruscamente a causa della pesante sconfitta rimediata contro il Belgio, ma a spaventare maggiormente l'ambiente rossonero è la condizione fisica di. L'esterno statunitenseper via di un brutto scontro di gioco.

Le primissime indiscrezioni trapelate dallo staff medico parlano di un doppio problema: un trauma contusivo-distorsivo a caviglia e ginocchio subìto contemporaneamente nella stessa azione. Il commissario tecnico degli USA, Mauricio Pochettino, ha espresso forte preoccupazione nell'immediato post-partita, confermando che il giocatore effettuerà esami strumentali approfonditi nelle prossime ore per valutare l'entità esatta del danno e i relativi tempi di recupero.

Difesa rossonera: lo stallo per Gila e il blitz per Sergi Domínguez

Sul fronte entrate, si registraa Milano. Il Milan ha già trovato l'accordo con il centrale spagnolo classe 2000 (cinque anni di contratto a 5 milioni netti a stagione) e con l'agente Alejandro Camaño, ma si scontra con le rigide pretese di Claudio Lotito. La proposta rossonera di 25 milioni di euro è stata respinta, poiché la Lazio pretende 30 milioni per non svalutare la propria quota, dovendo girare il 50% della rivendita al Real Madrid.

La chiave per sbloccare l'operazione ha però un nome preciso: Lorenzo Calvani, promettente terzino sinistro classe 2008 trattato dal dirigente rossonero Jovan Kirovski per il Milan Futuro. Il Diavolo colmerà il gap economico super-valutando il cartellino del giovane nativo di Latina, garantendo alla Lazio una plusvalenza pulita non condivisibile con i "Blancos". Un incastro perfetto in attesa del raduno fissato per lunedì 13 luglio.

Nel frattempo, per cautelarsi e anticipare le uscite di Fikayo Tomori (richiesto in Premier League) e di David Odogu, il Milan ha avviato contatti esplorativi in Croazia con la Dinamo Zagabria. Nel mirino c'è Sergi Domínguez, centrale difensivo classe 2005 di scuola Masia (Barcellona). Il club croato, presieduto dall'ex rossonero Zvonimir Boban, chiede 12 milioni di euro più bonus: una cifra sostenibile che permetterebbe al Milan un clamoroso scippo ai danni della stessa Lazio, che da mesi monitorava il ragazzo per sostituire proprio Gila.

Il caso Rafael Leão: la suggestione Roma e il sostituto Karetsas

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Le manovre più clamorose riguardano però il reparto offensivo. L'avventura dial Milan sembra giunta ai titoli di coda, anche per via dell'incompatibilità tattica con il 3-4-2-1 di Rúben Amorim. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de 'Il Messaggero', il Milan avrebbe incredibilmentedella famiglia Friedkin, proponendo la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto sulla base di una valutazione minima da 60 milioni di euro.I giallorossi, guidati in panchina da Gian Piero Gasperini, considerano l'esterno lusitano una suggestione da valutare solo qualora dovesse sfumare l'obiettivo primario Mason Greenwood dell'Olympique Marsiglia. Su Leão resta vigile il Tottenham in Premier League e resistono i ricchi sondaggi gestiti da Jorge Mendes nella Saudi Pro League.

Qualora l'addio del fuoriclasse portoghese dovesse materializzarsi, la dirigenza del Milan ha già individuato il sostituto ideale su indicazione della 'Gazzetta dello Sport': l'obiettivo numero uno è Kōnstantinos Karetsas, trequartista mancino classe 2007 del KRC Genk. Autore di 18 assist nell'ultima stagione e già nel giro della Nazionale maggiore greca, il baby prodigio è valutato circa 40 milioni di euro. Il Milan vuole bruciare la concorrenza delle altre big europee prima che il suo prezzo diventi del tutto proibitivo.