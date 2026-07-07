La notte dei Mondiali 2026 si trasforma in un vero e proprio incubo per gli Stati Uniti d'America e, di riflesso, per il Milan. Al Lumen Field di Seattle, l'avventura della Nazionale di casa si interrompe bruscamente agli ottavi di finale con un pesante 1-4 per mano del Belgio (trascinato anche dalla doppietta dell'ex rossonero Charles De Ketelaere e dal sigillo di Romelu Lukaku). A rendere lo scenario ancora più cupo per il Diavolo è l'infortunio occorso a Christian Pulisic, costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 59' della ripresa dopo un duro scontro con il capitano belga Youri Tielemans. Al termine del match, l'attaccante ha rilasciato dichiarazioni preoccupanti ai microfoni di ESPN.

L'annuncio shock di Pulisic: "Caviglia e ginocchio ko"

Le parole del leader della Nazionale statunitense non lasciano spazio a troppe interpretazioni, evidenziando la sfortuna dell'episodio che rischia di condizionare l'inizio della sua stagione in Italia: "Mi sono slogato completamente la caviglia e il ginocchio in una sola azione. È un modo davvero sfortunato di finire il Mondiale. Quest'estate mi sentivo bene, ero al top della forma e sono deluso da me stesso: non ho offerto le giocate che speravo per battere una squadra così forte".

Per 'Capitan America' si chiude una manifestazione costellata da continui stop fisici: "È stato un torneo terribile dal punto di vista personale, un infortunio dopo l’altro. È stata dura da gestire, ma abbiamo un’ottima squadra con tanti giovani che faranno bene in futuro. Eravamo fiduciosi e restano cose di cui essere orgogliosi, come aver superato il girone in modo dominante e aver vinto la sfida precedente contro la Bosnia. Vogliamo competere con i migliori al mondo, ci manca solo l'ultimo passo".

Il cinismo del Belgio e il messaggio ai tifosi americani

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Ansia Milan: le vacanze e i tempi di recupero

Il Tabellino in pillole: USA-Belgio 1-4

Marcatori : 9' e 33' De Ketelaere (B), 31' Tillman (U), 57' Vanaken (B), 90'+2 Lukaku (B).

: 9' e 33' De Ketelaere (B), 31' Tillman (U), 57' Vanaken (B), 90'+2 Lukaku (B). Infortunio chiave : Christian Pulisic (sostituito al minuto 58 da S. Berhalter).

: Christian Pulisic (sostituito al minuto 58 da S. Berhalter). Sede: Lumen Field, Seattle (Stati Uniti d'America).

Analizzando l'andamento del match di Seattle, l'esterno del Milan ha riconosciuto i meriti degli avversari, capaci di capitalizzare ogni minima occasione concessa dalla retroguardia statunitense: "Non è stata una questione di scarsa aggressività. Il Belgio si è presentato con un ottimo piano di gioco, creandoci molti problemi sulle seconde palle e dimostrandosi implacabile all'interno dell'area di rigore. Alla fine nel calcio conta questo, e loro sono stati tremendamente cinici".Pulisic ha poi voluto dedicare un pensiero speciale al pubblico di casa che ha riempito gli stadi della rassegna iridata: "Siamo profondamente grati per il supporto incredibile ricevuto quest'estate. I ricordi di aver giocato una Coppa del Mondo qui negli Stati Uniti mi accompagneranno per sempre".Il doppio problema articolare solleva inevitabili interrogativi a Milanello, specialmente in vista del raduno ufficiale fissato per lunedì 13 luglio sotto la guida del nuovo tecnico Rúben Amorim. Il calciatore proverà a sfruttare i prossimi giorni per avviare le terapie: "Adesso voglio solo passare un po' di tempo con la mia famiglia, staccare la spina e cercare di riposare. Torneremo tra qualche settimana per l'inizio della preparazione pre-campionato, c'è ancora moltissimo che vogliamo realizzare".