Il mediano del Bayern Monaco e del Portogallo è un pupillo del nuovo tecnico rossonero, che lo ha già allenato a Braga e Lisbona. I costi dell'operazione
Milan, ecco la probabile formazione con Amorim da allenatore
Il calciomercato estivo del Milan, già infiammato dall'arrivo ufficiale a Milano del nuovo allenatore Rúben Amorim, si arricchisce di una nuova, suggestiva pista internazionale per il centrocampo. Direttamente dall'estero, infatti, rimbalzano indiscrezioni che accostano ai rossoneri il nome di João Palhinha, mediano difensivo di proprietà del Bayern Monaco e colonna della Nazionale portoghese. Una pazza idea di mercato nata sull'asse Monaco-Milano, legata a doppio filo proprio al nuovo corso tecnico del Diavolo.
Il fattore Rúben Amorim: la stima per Palhinha nata in PortogalloIl potenziale e forte interesse del Milan per il centrocampista classe 1995 è strettamente associato alla figura del nuovo allenatore rossonero. Amorim conosce infatti alla perfezione le straordinarie doti di rottura e impostazione del trentenne nazionale portoghese, avendolo già guidato e valorizzato nelle sue precedenti e vincenti esperienze in patria sulle panchine dello Sporting Braga prima e dello Sporting Lisbona poi. Palhinha, che vanta ben 37 presenze ufficiali con la maglia del Portogallo, è attualmente legato al club bavarese da un contratto a lungo termine con scadenza fissata al 30 giugno 2028.
Al momento, è bene precisarlo, il club di Via Aldo Rossi non ha ancora effettuato alcuna mossa ufficiale o formale per tentare di acquisire il calciatore. La dirigenza rossonera si trova in una fase di puro studio, monitorando la situazione a fari spenti in attesa di capire i margini di manovra e le reali necessità numeriche della rosa in quel settore del campo.
Intreccio di mercato in Serie A: la situazione della JuventusIl Milan, tuttavia, non è l'unico club italiano ad aver posato gli occhi sul mediano lusitano. Nelle ultime settimane l'entourage del giocatore ha ricevuto diversi sondaggi ed espressioni di interesse da parte di altre società di Serie A, tra le quali la Juventus è segnalata come la pretendente più calda e concreta sul panorama nazionale. La Vecchia Signora, però, deve fare i conti in questo preciso momento storico con i severi paletti e le restrizioni imposte dalla UEFA per le violazioni legate al Fair Play Finanziario.
A causa di questi vincoli economici, i bianconeri sono attualmente orientati verso profili più giovani e decisamente più accessibili dal punto di vista del bilancio rispetto al portoghese. Nonostante ciò, un blitz della Juventus per Palhinha non può essere escluso a priori con il passare delle settimane e con l'avvicinarsi della fine della sessione estiva di trasferimenti, qualora le condizioni economiche dovessero farsi più favorevoli.
Le cifre dell'affare: la richiesta del Bayern Monaco e il prezzo del cartellinoMa quanto costa strappare il mediano ai tedeschi? Secondo i dati aggiornati del portale specializzato Transfermarkt, l'attuale valore nominale di mercato di Palhinha si attesta intorno ai 15 milioni di euro. Tuttavia, i recenti report emersi nel mese di giugno 2026 raccontano una storia parzialmente diversa sulle pretese economiche del club tedesco. Il Bayern Monaco, infatti, per dare il via libera alla cessione a titolo definitivo ha inizialmente richiesto circa 25 milioni di euro allo Sporting Lisbona, che sta provando a riportarlo a casa, come confermato anche dal giornalista esperto di calciomercato, Matteo Moretto.
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