Il calciomercato estivo del Milan, già infiammato dall'arrivo ufficiale a Milano del nuovo allenatore Rúben Amorim, si arricchisce di una nuova, suggestiva pista internazionale per il centrocampo. Direttamente dall'estero, infatti, rimbalzano indiscrezioni che accostano ai rossoneri il nome di João Palhinha, mediano difensivo di proprietà del Bayern Monaco e colonna della Nazionale portoghese. Una pazza idea di mercato nata sull'asse Monaco-Milano, legata a doppio filo proprio al nuovo corso tecnico del Diavolo.

Il fattore Rúben Amorim: la stima per Palhinha nata in Portogallo

Il potenziale e forte interesse del Milan per il centrocampista classe 1995 è strettamente associato alla figura del nuovo allenatore rossonero. Amorim conosce infatti alla perfezione le straordinarie doti di rottura e impostazione del trentenne nazionale portoghese, avendolo già guidato e valorizzato nelle sue precedenti e vincenti esperienze in patria sulle panchine dello Sporting Braga prima e dello Sporting Lisbona poi. Palhinha, che vanta ben 37 presenze ufficiali con la maglia del Portogallo, è attualmente legato al club bavarese da un contratto a lungo termine con scadenza fissata al 30 giugno 2028.

Al momento, è bene precisarlo, il club di Via Aldo Rossi non ha ancora effettuato alcuna mossa ufficiale o formale per tentare di acquisire il calciatore. La dirigenza rossonera si trova in una fase di puro studio, monitorando la situazione a fari spenti in attesa di capire i margini di manovra e le reali necessità numeriche della rosa in quel settore del campo.

Intreccio di mercato in Serie A: la situazione della Juventus

Il Milan, tuttavia, non è l'unico club italiano ad aver posato gli occhi sul mediano lusitano. Nelle ultime settimane l'entourage del giocatore ha ricevuto diversi sondaggi ed espressioni di interesse da parte di altre società di Serie A, tra le quali laè segnalata come la pretendente più calda e concreta sul panorama nazionale. La Vecchia Signora, però, deve fare i conti in questo preciso momento storico con i severi paletti e le restrizioni imposte dalla UEFA per le violazioni legate al Fair Play Finanziario.

A causa di questi vincoli economici, i bianconeri sono attualmente orientati verso profili più giovani e decisamente più accessibili dal punto di vista del bilancio rispetto al portoghese. Nonostante ciò, un blitz della Juventus per Palhinha non può essere escluso a priori con il passare delle settimane e con l'avvicinarsi della fine della sessione estiva di trasferimenti, qualora le condizioni economiche dovessero farsi più favorevoli.

Le cifre dell'affare: la richiesta del Bayern Monaco e il prezzo del cartellino

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