In perfetto orario sulla tabella di marcia iniziale, poco dopo le ore 14:00, il nuovo allenatore del Milan, Rúben Amorim, è sbarcato ufficialmente all'aeroporto di Linate Prime a Milano. Ad attendere lo sbarco dell'ex tecnico di Sporting Lisbona e Manchester United c'era anche il nostro inviato sul campo, Stefano Bressi, che ha raccolto per PianetaMilan.it le primissime e attesissime dichiarazioni a caldo del nuovo condottiero rossonero.

Le prime parole di Amorim a Linate: "Sfida enorme, sono orgoglioso"

L'obiettivo è chiarissimo: "A Milano si gioca solo per vincere"

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Il programma del tecnico: la visita a Milanello e la conferenza stampa

Il tecnico lusitano non ha nascosto l'emozione e la grande carica per questa nuova avventura sotto il Duomo: "Sono davvero molto felice di essere qui, è un grandissimo onore essere l’allenatore del Milan. Se avete visto l'unica intervista che ho rilasciato di recente, potete capire che per me tutto questo è davvero speciale. Si tratta di una grande sfida. Dopo l'ultima esperienza sulla panchina del Manchester United mi ero ripromesso di scegliere una sfida forse più piccola, ma ora sono qui ed è ancora più grande. Sono veramente orgoglioso di essere qui, voglio solo iniziare a lavorare sul campo con i miei giocatori e con il mio staff tecnico, e sono davvero felice di trovarmi qui a Milano".Il focus del portoghese si è poi spostato immediatamente sugli obiettivi stagionali del club di Via Aldo Rossi, con una chiosa che scalda già il cuore dei tifosi: "A Milano per vincere? Certo, assolutamente sì. Se vuoi essere l’allenatore di un top club come il Milan devi giocare obbligatoriamente per raggiungere quel traguardo". Parole forti, che tracciano subito la linea guida del suo corso.Subito dopo l'atterraggio a Linate, Amorim si è recato direttamente nella sede sociale di 'Casa Milan' per la registrazione di alcuni contenuti multimediali e video istituzionali. Ricordiamo come il portoghese sia diventato ufficialmente l'allenatore della Prima Squadra del Diavolo lo scorso 16 giugno, giorno in cui ha firmato un contratto triennale con scadenza fissata al 30 giugno 2029 (con opzione sulla quarta stagione), sulla base di un ingaggio da 3,5 milioni di euro netti a stagione più corposi bonus legati ai risultati.Il programma dei prossimi giorni dell'allenatore classe 1985 è già densissimo. Nella giornata di domani, martedì, Amorim si recherà per la prima volta in visita ufficiale al centro sportivo dia Carnago (VA). Con tutta probabilità,davanti ai media. Successivamente, il tecnico ripartirà temporaneamente per il Portogallo, per poi fare ritorno in pianta stabile a Milano lunedì 13 luglio per il raduno della squadra e l'inizio del ritiro estivo, dando così il via ufficiale alla nuova stagione 2026-2027 rossonera.