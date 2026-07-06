Il nuovo tecnico rossonero è atterrato poco dopo le 14:00 a Linate Prime. Il nostro inviato sul luogo, Stefano Bressi, ha raccolto le sue prime dichiarazioni
Milan, ecco la probabile formazione con Amorim da allenatore
In perfetto orario sulla tabella di marcia iniziale, poco dopo le ore 14:00, il nuovo allenatore del Milan, Rúben Amorim, è sbarcato ufficialmente all'aeroporto di Linate Prime a Milano. Ad attendere lo sbarco dell'ex tecnico di Sporting Lisbona e Manchester United c'era anche il nostro inviato sul campo, Stefano Bressi, che ha raccolto per PianetaMilan.it le primissime e attesissime dichiarazioni a caldo del nuovo condottiero rossonero.
Le prime parole di Amorim a Linate: "Sfida enorme, sono orgoglioso"Il tecnico lusitano non ha nascosto l'emozione e la grande carica per questa nuova avventura sotto il Duomo: "Sono davvero molto felice di essere qui, è un grandissimo onore essere l’allenatore del Milan. Se avete visto l'unica intervista che ho rilasciato di recente, potete capire che per me tutto questo è davvero speciale. Si tratta di una grande sfida. Dopo l'ultima esperienza sulla panchina del Manchester United mi ero ripromesso di scegliere una sfida forse più piccola, ma ora sono qui ed è ancora più grande. Sono veramente orgoglioso di essere qui, voglio solo iniziare a lavorare sul campo con i miei giocatori e con il mio staff tecnico, e sono davvero felice di trovarmi qui a Milano".
L'obiettivo è chiarissimo: "A Milano si gioca solo per vincere"Il focus del portoghese si è poi spostato immediatamente sugli obiettivi stagionali del club di Via Aldo Rossi, con una chiosa che scalda già il cuore dei tifosi: "A Milano per vincere? Certo, assolutamente sì. Se vuoi essere l’allenatore di un top club come il Milan devi giocare obbligatoriamente per raggiungere quel traguardo". Parole forti, che tracciano subito la linea guida del suo corso.
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Il programma del tecnico: la visita a Milanello e la conferenza stampaIl programma dei prossimi giorni dell'allenatore classe 1985 è già densissimo. Nella giornata di domani, martedì, Amorim si recherà per la prima volta in visita ufficiale al centro sportivo di Milanello a Carnago (VA). Con tutta probabilità, nella giornata di mercoledì 8 luglio, si terrà la conferenza stampa ufficiale di presentazione davanti ai media. Successivamente, il tecnico ripartirà temporaneamente per il Portogallo, per poi fare ritorno in pianta stabile a Milano lunedì 13 luglio per il raduno della squadra e l'inizio del ritiro estivo, dando così il via ufficiale alla nuova stagione 2026-2027 rossonera.
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