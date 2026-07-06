Inizierà nel primo pomeriggio odierno, intorno alle ore 14:25, con lo sbarco ufficiale all'aeroporto milanese di Linate Prime, la tanto attesa avventura di Rúben Amorim in Italia. Tutti i principali quotidiani sportivi oggi in edicola hanno dedicato ampio risalto all'arrivo del nuovo allenatore del Milan nella città meneghina. Segno tangibile dell'enorme curiosità che circonda il tecnico lusitano.

Il programma dei primi giorni: da Casa Milan a Milanello

La presentazione e il passato al Manchester United

Le cifre del contratto e lo smart working di mercato

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Lo staff fidato e la sfida da 'Manager' senza Direttore Sportivo

Il tecnico portoghese, classe 1985, si recherà subito nella sede di 'Casa Milan' per realizzare i primi contenuti multimediali e i video di rito per i canali ufficiali del club. La prima vera visita al centro sportivo di allenamento di Milanello, a Carnago (VA), è prevista invece per la giornata di domani. Amorim, nel frattempo, inizierà la ricerca di un appartamento in città anche se, in questa primissima fase logistica, dormirà proprio all'interno delle strutture del centro sportivo rossonero.Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', mercoledì 8 luglio potrebbe tenersi la conferenza stampa ufficiale di presentazione del tecnico. In carriera, finora, Amorim ha allenato lo Sporting Braga (vincendo una Coppa di Lega), lo Sporting Lisbona (conquistando 2 campionati, 2 Coppe di Lega e una Supercoppa nazionale) e il Manchester United. L'esperienza in Premier League, purtroppo andata male, è culminata con l'esonero a gennaio di quest'anno. Il tecnico cercherà dunque subito riscatto sulla panchina del Diavolo.Subito dopo i primi adempimenti, Amorim ripartirà temporaneamente per il Portogallo per sbrigare le ultime pratiche burocratiche, per poi ripresentarsi a Milanello lunedì 13 luglio, giorno del raduno ufficiale e del ritiro in vista della nuova stagione 2026-2027. Dal giorno della firma su un contratto triennale fino al 30 giugno 2029 (con opzione sulla quarta stagione, a 3,5 milioni di euro netti all'anno più bonus), Amorim ha già iniziato ad operare per il Diavolo in una sorta di 'smart working'.Il 'Corriere dello Sport' ha ricordato, infatti, come l'allenatore sia pienamente coinvolto nelle scelte di mercato: dai profili di Gonçalo Ramos e Mario Gila, fino alle conferme dei big in organico. Amorim ha anche provato anche ad invertire la rotta su alcuni giovani di grande talento, come Mattia Liberali, che avrebbe gradito trattenere a propria disposizione. Almeno con il talento di Lissone, che andrà al Como, la strategia non ha però funzionato.Con lui, come sottolineato da 'Tuttosport', arriveranno a Milano i suoi storici collaboratori: Carlos Fernandes (vice specializzato nella fase offensiva), Emanuel Ferro e Adélio Cândido (collaboratori tecnici), Jorge Vital (preparatore dei portieri) e Paulo Barreira (responsabile della preparazione atletica). Il tecnico ha già studiato la rosa, avviando colloqui telefonici e contatti quotidiani su WhatsApp con diversi calciatori.

C'è però un dettaglio societario di grande rilevanza: seppur supportato dal proprietario Gerry Cardinale, dal 'Director of Player Trading' Hendrik Almstadt e dal 'Director of Football Intelligence' Bobby Gardiner, Amorim non avrà al suo fianco un classico direttore sportivo di campo per il raccordo con la squadra. Dovrà essere lui stesso a gestire lo spogliatoio e le relazioni interne in prima persona, con un modello gestionale all'inglese. Saprà reggere l'enorme pressione della piazza milanista?