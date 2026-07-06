Nella notte italiana, durante i minuti finali di Messico-Inghilterra – spettacolare ottavo di finale dei Mondiali terminato 2-3 per gli inglesi guidati da Thomas Tuchel nella cornice dello stadio 'Azteca' di Città del Messico – si è infortunato, come vi abbiamo raccontato approfonditamente questa mattina, Santiago Giménez. Un duro colpo per l'attaccante di proprietà del Milan e per la sua Nazionale, eliminata definitivamente dalla kermesse iridata.

La dinamica dello stop e le parole del CT Javier Aguirre

Primi aggiornamenti dal Messico: l'esito degli esami alla caviglia

Il calvario clinico del 'Bebote' nella scorsa stagione con il Diavolo

Mondiale finito e riflessi sul calciomercato estivo del Milan

Il 'Bebote', che era subentrato al 61' al posto di Gilberto Mora sul punteggio di 1-3 a favore della Nazionale dei 'Tre Leoni', è stato costretto a restare a bordo campo durante il vano forcing finale del 'Tricolor'. La dinamica dell'infortunio ha subito destato forti preoccupazioni: il centravanti ha posato molto male il piede destro sul terreno di gioco, subendo una torsione innaturale. Giménez è stato poi costretto al trasporto immediato in ospedale, in ambulanza, per svolgere esami clinici urgenti, come confermato ufficialmente nel post-partita dal Commissario Tecnico messicano,Proprio dal Messico, in questi minuti, giungono i primissimi e attesi aggiornamenti sulle condizioni reali di Giménez. L'attaccante classe 2001, che il Milan aveva prelevato dal Feyenoord nel calciomercato invernale del 2025 per un investimento importante da 30,2 milioni di euro più 3 di bonus, sembra aver rimediato una. Una diagnosi seria, che esclude lo scenario peggiore ma che riaccende i fari su un'articolazione che è stata un vero e proprio tormento per il giocatore nell'ultima annata sotto il Duomo.Il 28 ottobre 2025, infatti, proprio per via dei forti dolori a quella stessa caviglia, il 'Bebote' aveva chiesto e ottenuto il cambio durante la sfida Atalanta-Milan (finita 1-1). Dopo quasi due mesi trascorsi nel tentativo di superare il problema con una terapia conservativa rivelatasi purtroppo inutile, il 19 dicembre 2025 ad Amsterdam, in Olanda, Giménez si era sottoposto a un delicato intervento chirurgico in artroscopia. Il suo rientro in campo era avvenuto soltanto il 21 marzo 2026, in occasione di Milan-Torino 3-2. In totale, l'attaccante è rimasto fuori per ben cinque mesi a causa di quella caviglia in disordine, e ora si ritrova a fare i conti con un nuovo stop.I Mondiali del numero 9 rossonero si concludono così in maniera decisamente ingloriosa: appena 86 minuti complessivi trascorsi sul terreno di gioco, spalmati su 4 presenze totali e con zero gol all'attivo. Adesso la palla passa ai medici e agli uomini di mercato di Via Aldo Rossi. Resta da capire, infatti, se e quanto questa nuova distorsione rimediata in Nazionale possa compromettere o bloccare del tutto il suo eventuale e programmato trasferimento altrove nel corso della sessione estiva.