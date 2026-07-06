Il 'Bebote' si fa male al piede destro durante Messico-Inghilterra: trasportato in ospedale, si teme un lungo stop che potrebbe bloccare la sua cessione
Milan, Gimenez gol pazzesco con il Messico: il telecronista impazzisce | VIDEO
Nel corso della notte sono arrivate pessime notizie per il Milan dai Mondiali in svolgimento negli Stati Uniti d'America, in Canada e in Messico. Durante i minuti finali di Messico-Inghilterra, partita degli ottavi di finale della kermesse iridata disputatasi nello storico stadio 'Azteca' di Città del Messico e terminata 2-3 per la Nazionale dei 'Tre Leoni', si è infortunato l'attaccante rossonero Santiago Giménez. Un verdetto del campo doppiamente amaro per i padroni di casa, eliminati dal torneo, e per il club di Via Aldo Rossi, che ora trema per le condizioni del suo centravanti.
La dinamica dell'infortunio di Giménez in Messico-InghilterraGiménez era entrato in campo al 61' al posto di Gilberto Mora, con il Messico del Commissario Tecnico Javier Aguirre sotto per 1-3. Durante il forcing finale del 'Tricolor', alla disperata ricerca di un insperato pareggio, il 'Bebote' ha messo male il piede destro sul terreno di gioco, piegando la caviglia in modo del tutto innaturale. Il centravanti ex Feyenoord è rimasto immediatamente a terra dolorante, fuori dalle linee di gioco, per poi essere trasportato in barella negli spogliatoi tra la preoccupazione generale. Da lì, un'ambulanza lo ha trasferito d'urgenza in ospedale per svolgere i primi esami strumentali.
Il fantasma del passato: il precedente alla caviglia del dicembre 2025L'apprensione in casa Milan è legata soprattutto ai vecchi fantasmi clinici del giocatore. Ricordiamo come Giménez, nel dicembre 2025, sia stato operato proprio alla stessa caviglia destra. Quell'infortunio lo aveva costretto a un lungo stop: tra la preventiva terapia conservativa e il successivo decorso post-operatorio, il messicano era rimasto fermo per ben cinque mesi durante l'ultima stagione del Diavolo, faticando poi a ritrovare la condizione ottimale nelle gerarchie offensive della squadra.
Le conseguenze sul calciomercato del Milan: cessione a rischio?Il Milan resta ora in ansiosa attesa del responso ufficiale degli esami che arriverà direttamente dal Messico nelle prossime ore. Le ripercussioni di questo stop potrebbero essere pesantissime non solo sul piano tecnico, ma soprattutto su quello societario. Qualora l'infortunio alla caviglia dovesse rivelarsi piuttosto serio, rischierebbero di saltare definitivamente tutte le manovre di mercato intorno al 'Bebote'.
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