Nel corso della notte sono arrivate pessime notizie per il Milan dai Mondiali in svolgimento negli Stati Uniti d'America, in Canada e in Messico. Durante i minuti finali di Messico-Inghilterra, partita degli ottavi di finale della kermesse iridata disputatasi nello storico stadio 'Azteca' di Città del Messico e terminata 2-3 per la Nazionale dei 'Tre Leoni', si è infortunato l'attaccante rossonero Santiago Giménez. Un verdetto del campo doppiamente amaro per i padroni di casa, eliminati dal torneo, e per il club di Via Aldo Rossi, che ora trema per le condizioni del suo centravanti.

La dinamica dell'infortunio di Giménez in Messico-Inghilterra

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