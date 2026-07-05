Una vera e propria bomba scuote l'estate rossonera. Rafael Leao, una delle stelle del Milan, potrebbe clamorosamente sbarcare in Premier League. Non all'Arsenal o Manchester United, club che lo seguono e stimano ormai da diverso tempo, ma alla corte del nuovo Tottenham di Roberto De Zerbi. L'indiscrezione shock, infatti, arriva proprio dall'Inghilterra.

Milan, Leao verso la Premier League

Secondo quanto riferito da, i contatti sono stati già avviati e, soprattutto, sono entrati nel vivo. Gli Spurs hanno iniziato a tessere la tela parlando con l'entourage del calciatore portoghese, capitanato da

La novità maggiore, però, è un'altra: Leao è rimasto molto affascinato dal progetto dell'ex allenatore del Sassuolo e avrebbe aperto al trasferimento a Londra, considerandola una destinazione prioritaria qualora i due club trovassero l'accordo sulle cifre economiche della sua cessione.

La svolta Amorim

A dare un'ulteriore accelerata al caso è stata la scelta interna del Milan. Il nuovo allenatoreavrebbe approvato la partenza di. Il lusitano ha intenzione di effettuare una vera e propria rivoluzione e, per il numero 10 portoghese, lo spazio sarebbe finito.

Mendes si è mosso di conseguenza nelle ultime settimane, sondando mezza Europa per poi partire anche in direzione Saudi Pro League, ma è il Tottenham ad aver approfittato dello stallo delle altre big (negli ultimi giorni, infatti, si parlava anche dell'interessamento del Barcellona).

Spurs, mercato folle

Dopo aver speso la cifra record di 185 milioni per portare a casa l'ex centrocampista del Milan e del Newcastle,, e, la dirigenza inglese vuole regalare all'italiano anche un'ala sinistra perfetta per le sue idee di gioco. La trattativa non si preannuncia facile.

Il Milan non vuole fare sconti e, per far partire il proprio numero dieci, vorrebbe una cifra vicina ai 60-70 milioni di euro.