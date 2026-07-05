L'insediamento di Rúben Amorim sulla panchina del Milan ha inevitabilmente acceso i radar rossoneri sui principali fedelissimi del tecnico portoghese. Dal momento dell'annuncio ufficiale lo scorso 16 giugno, sono stati numerosi i profili dello Sporting Lisbona e del Manchester United accostati al club di Via Aldo Rossi. Tra le candidature più calde e affascinanti c'è stata a lungo quella di Morten Hjulmand, ma le ultime frenetiche ore di calciomercato hanno scritto la parola fine su questo tormentone estivo.

Il profilo perfetto e l'ostacolo dei 50 milioni

Il centrocampista danese (classe 1999) rappresentava un profilo ideale per la mediana rossonera. Hjulmand vanta già una profonda conoscenza della Serie A, avendo indossato la maglia del Lecce dal 2021 al 2023 per un totale di 95 presenze e 9 assist. Le sue caratteristiche di rottura e impostazione si sarebbero incastrate alla perfezione al fianco di Adrien Rabiot nella diga centrale delideato da Amorim.

La trattativa, tuttavia, si è rivelata in salita fin dai primi approcci. Lo Sporting Lisbona ha alzato un vero e proprio muro valutando il cartellino del giocatore non meno di 50 milioni di euro, forte di un contratto a lungo termine con scadenza fissata al 30 giugno 2028. Una richiesta monstre che ha spinto la dirigenza milanista a riflettere con estrema prudenza.

Reparto extra-large: l'effetto Modrić congela gli acquisti

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Accordo totale: Hjulmand vola da Simeone all'Atlético Madrid

A frenare l'affondo decisivo del Milan ha contribuito in maniera determinante l'attuale sovraffollamento del reparto mediano rossonero. Ad oggi, la rosa a disposizione di Amorim vanta una quantità considerevole di interpreti: oltre al già citato Rabiot, figurano in organico Youssouf Fofana, Ruben Loftus-Cheek, Samuele Ricci, Ardon Jashari, Yunus Musah e i giovani rientrati dai prestiti Kevin Zeroli e Christian Comotto.A blindare definitivamente le rotazioni si aggiunge. Il fuoriclasse croato, il cui addio sembrava ormai scontato, è invece destinato a vestire la maglia del Diavolo per un'altra stagione. Con un reparto così strutturato, il Milan non ha mai sferrato il colpo decisivo per il danese, preferendo concentrare le proprie risorse economiche e diplomatiche sempre con lo Sporting Lisbona ma per il difensoreI dubbi rossoneri hanno così spalancato la strada alla concorrenza internazionale. Come rivelato in esclusiva dall'esperto di calciomercato Nicolò Schira , nelle ultime ore Morten Hjulmand ha raggiunto un. Il centrocampista sposerà il progetto dei 'Colchoneros' di Diego Pablo Simeone, legandosi al club spagnolo con un super contratto valido fino al 30 giugno 2031.

I due club sono già al lavoro per limare i dettagli burocratici e finalizzare il trasferimento in Liga. Per il Milan resta il rimpianto di aver sfiorato un calciatore di assoluto spessore geometrico, ma la contemporanea presenza in rosa di due totem del calibro di Modrić e Rabiot permette ad Amorim di guardare al futuro senza troppe preoccupazioni.