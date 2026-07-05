Il conto alla rovescia sta per esaurirsi e in casa rossonera è tutto pronto per l'alba di un nuovo corso. Domenica prossima, 12 luglio, a Milanello scatteranno i primi test fisici e atletici per inaugurare ufficialmente la stagione 2026-2027. Il via ufficiale è invece fissato per il giorno successivo, lunedì 13 luglio, quando il gruppo si ritroverà per il raduno e l'inizio del ritiro estivo agli ordini del nuovo allenatore, il portoghese Rúben Amorim.

Addio al 3-5-2: Amorim vara il suo 3-4-2-1

L'avvento del tecnico lusitano porterà con sé una profonda metamorfosi sul piano tattico. Amorim ha infatti intenzione di accantonare definitivamente il 3-5-2 visto nell'ultima complicata annata sotto la gestione di Massimiliano Allegri, per varare il suo marchio di fabbrica: il. Questo cambio di spartito si propone anche l'obiettivo di rilanciare alcuni interpreti che, con il tecnico livornese, hanno vissuto una stagione avara di soddisfazioni. Il nome in cima alla lista del riscatto, come ricordato dall'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', è quello del francese

Il nuovo allenatore potrà lavorare con l'ex Chelsea fin dai primi giorni di ritiro. Nkunku è considerato a tutti gli effetti un titolare inamovibile del nuovissimo tridente offensivo del Diavolo. Al suo fianco ci sarà Christian Pulisic, blindato dalla società e confermato in rosa nonostante il forte pressing del City Group, che aveva messo sul piatto una maxi-offerta d'ingaggio pur di trasferirlo nella MLS statunitense.

La formula del gol: la coppia Nkunku-Pulisic alle spalle di Ramos

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

L'idea tattica del Milan di Amorim è tanto chiara quanto affascinante: affidarsi alla tecnica pura, all'estro e alla velocità nello stretto di Nkunku e Pulisic, posizionati come trequartisti gemelli. A loro spetterà il compito di rifornire con una valanga di assist il nuovo punto di riferimento avanzato,Il bomber portoghese ha ampiamente dimostrato nel corso della sua carriera di essere un finalizzatore implacabile all'interno dell'area di rigore. I suoi numeri parlano chiaro: con la maglia del PSG ha collezionato ben, un bottino straordinario se si considera che in moltissime occasioni è subentrato a partita in corso. Ramos è un centravanti estremamente concreto che dà il meglio di sé quando viene esaltato dalla qualità collettiva della squadra. Amorim è convinto che gli spunti e le intuizioni sulla trequarti dello statunitense e del francese possano creare il contesto ideale per consentirgli di segnare a raffico.