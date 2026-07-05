Dalla Spagna rimbalza una clamorosa indiscrezione di calciomercato che scuote l'estate del Milan. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del 'Mundo Deportivo', il Barcellona avrebbe messo nel mirino Rafael Leão (classe 1999). L'attaccante portoghese, colonna del club rossonero negli ultimi anni, rappresenta uno dei nomi più caldi in uscita da Milanello in questa sessione di trasferimenti.

Il desiderio di Leão e l'addio dopo sette stagioni

Nelle scorse settimane il numero 10 nativo di Almada ha annunciato a più riprese, e in modo piuttosto esplicito, la volontà di chiudere la sua esperienza in Italia per mettersi alla prova in un contesto sportivo differente. Il bilancio di Leão in maglia rossonera dopo sette stagioni è da assoluto protagonista: uno Scudetto e una Supercoppa Italiana in bacheca, impreziositi da

Il sogno nel cassetto di Rafa, come da lui stesso ammesso, è un'avventura nella Premier League inglese o nella Liga spagnola. In quest'ottica, la destinazione Barcellona sarebbe una meta più che gradita per il calciatore, stimolato dall'idea di calcare il prato del Camp Nou.

L'intreccio di mercato con Marcus Rashford

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Le cifre del Milan e i dubbi sulla sostenibilità del Barcellona

Stando alle informazioni raccolte dal quotidiano sportivo catalano, il Barça ha inserito il nome di Leão nella propria lista dei desideri come primissima alternativa a. L'attaccante inglese ha disputato l'ultima stagione in Catalogna in prestito dal Manchester United, offrendo un rendimento di altissimo livello certificato da 14 reti e 14 assist in 49 apparizioni totali.Il Barcellona vanta un'opzione di riscatto a titolo definitivo fissata a, ma la dirigenza blaugrana non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Qualora i catalani decidessero di far decadere questa opzione rimandando Rashford a Manchester, la pista che porta a Rafael Leão potrebbe infiammarsi improvvisamente.Il contratto che lega il portoghese al Milan scadrà il 30 giugno 2028 e prevede una clausola rescissoria monstre da 175 milioni di euro. Consapevole delle dinamiche di mercato e della volontà del ragazzo, il Diavolo è pronto a lasciarlo partire per circa un terzo di quella cifra: la valutazione oscillaper una cessione a titolo definitivo, valutando al massimo un prestito molto oneroso con obbligo di riscatto condizionato.

Resta da capire se questa formula possa soddisfare i parametri economici del Barcellona. Sotto il profilo analitico, l'operazione appare complessa e difficilmente realizzabile: il club catalano ha già investito l'importante cifra di 80 milioni di euro per assicurarsi Anthony Gordon dal Newcastle, che ricopre la stessa identica posizione in campo. Appare dunque improbabile un secondo esborso della medesima portata nello stesso reparto, ma le vie del calciomercato estivo restano per definizione infinite.