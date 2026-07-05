Il Milan si prepara a ridisegnare completamente la propria retroguardia. In questa sessione estiva di calciomercato, il club rossonero andrà incontro a una robusta rivoluzione in difesa, pianificata nei minimi dettagli per assecondare le richieste tattiche del nuovo allenatore Rúben Amorim. Un valzer di addii e nuovi innesti che cambierà radicalmente il volto del reparto arretrato milanista.

Tomori ai saluti, quattro i confermati

Il sogno van Dijk e il pupillo Gonçalo Inácio

La notizia principale sul fronte delle uscite riguarda, ormai destinato a salutare i colori rossoneri per fare il suo ritorno in Premier League. Il suo erede designato, come raccontato, sarà. Per quanto riguarda il resto del reparto, vanno verso la conferma aritmetica. Discorso diverso, invece, per il giovane: il talento della retroguardia saluterà temporaneamente la compagnia e verrà ceduto in prestito secco per fare esperienza sul campo e accumulare il necessario minutaggio.I movimenti in entrata non si fermeranno al solo Gila. Rúben Amorim ha chiesto espressamente alla dirigenza l'acquisto di un secondo centrale titolare di spessore internazionale., che potrebbe clamorosamente lasciare il Liverpool dopo otto gloriose stagioni ad Anfield.

Le difficoltà per arrivare all'olandese tengono però vive le piste alternative. Il Milan ha infatti intensificato i contatti con lo Sporting Lisbona per un vero e proprio pupillo del tecnico lusitano: il centrale mancino Gonçalo Inácio, profilo perfetto per la retroguardia a tre che ha in mente il nuovo allenatore.

La linea verde: spunta Víctor Valdepeñas via Camaño

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Successivamente, nella seconda parte della sessione di mercato e dopo aver sistemato le priorità assolute, il Diavolo darà la caccia a un profilo futuribile. Come riportato dall'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', un nome da non sottovalutare è quello di. Il classe 2006, spagnolo nativo di Talavera, fa parte della stessa scuderia di Gila ed è gestito dal medesimo agente,Valdepeñas è un difensore mancino dotato di ottima tecnica e grande duttilità, capace di disimpegnarsi sia come centrale sia come terzino sinistro. Il gioiello dei 'Blancos' ha già assaporato il calcio dei grandi, debuttando in Liga lo scorso 14 dicembre 2025 nella vittoria per 2-1 sul campo del Deportivo Alavés, match in cui ha disputato ben 78 minuti. Su di lui si registra l'interesse del Bologna in Italia e dell'Eintracht Francoforte all'estero.

Il Milan si era approcciato al profilo di Valdepeñas già diversi mesi fa, quando l'allora direttore sportivo Igli Tare aveva avviato i primi storici contatti per Gila. I radar rossoneri non lo hanno mai perso di vista e l'asse caldissimo con Camaño potrebbe favorire una nuova clamorosa operazione sull'asse Madrid-Milano.