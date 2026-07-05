Robusto restyling per la retroguardia di Rúben Amorim. Nel mirino il colpaccio Virgil van Dijk e la scommessa futuribile Víctor Valdepeñas del Real Madrid
Calciomercato Milan, Gila il nome giusto per la difesa rossonera?
Il Milan si prepara a ridisegnare completamente la propria retroguardia. In questa sessione estiva di calciomercato, il club rossonero andrà incontro a una robusta rivoluzione in difesa, pianificata nei minimi dettagli per assecondare le richieste tattiche del nuovo allenatore Rúben Amorim. Un valzer di addii e nuovi innesti che cambierà radicalmente il volto del reparto arretrato milanista.
Tomori ai saluti, quattro i confermatiLa notizia principale sul fronte delle uscite riguarda Fikayo Tomori, ormai destinato a salutare i colori rossoneri per fare il suo ritorno in Premier League. Il suo erede designato, come raccontato, sarà lo spagnolo Mario Gila. Per quanto riguarda il resto del reparto, vanno verso la conferma aritmetica Matteo Gabbia, Strahinja Pavlović e Koni De Winter. Discorso diverso, invece, per il giovane David Odogu: il talento della retroguardia saluterà temporaneamente la compagnia e verrà ceduto in prestito secco per fare esperienza sul campo e accumulare il necessario minutaggio.
Il sogno van Dijk e il pupillo Gonçalo InácioI movimenti in entrata non si fermeranno al solo Gila. Rúben Amorim ha chiesto espressamente alla dirigenza l'acquisto di un secondo centrale titolare di spessore internazionale. Il grande sogno di mercato porta il nome di Virgil van Dijk, che potrebbe clamorosamente lasciare il Liverpool dopo otto gloriose stagioni ad Anfield.
Le difficoltà per arrivare all'olandese tengono però vive le piste alternative. Il Milan ha infatti intensificato i contatti con lo Sporting Lisbona per un vero e proprio pupillo del tecnico lusitano: il centrale mancino Gonçalo Inácio, profilo perfetto per la retroguardia a tre che ha in mente il nuovo allenatore.
La linea verde: spunta Víctor Valdepeñas via CamañoSuccessivamente, nella seconda parte della sessione di mercato e dopo aver sistemato le priorità assolute, il Diavolo darà la caccia a un profilo futuribile. Come riportato dall'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', un nome da non sottovalutare è quello di Víctor Valdepeñas. Il classe 2006, spagnolo nativo di Talavera, fa parte della stessa scuderia di Gila ed è gestito dal medesimo agente, Alejandro Camaño.
Il Milan si era approcciato al profilo di Valdepeñas già diversi mesi fa, quando l'allora direttore sportivo Igli Tare aveva avviato i primi storici contatti per Gila. I radar rossoneri non lo hanno mai perso di vista e l'asse caldissimo con Camaño potrebbe favorire una nuova clamorosa operazione sull'asse Madrid-Milano.
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