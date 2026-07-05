Svolta per RedBird dopo il quinto posto: investiti quasi 100 milioni per Gonçalo Ramos e Mario Gila. Ora mirino sul pupillo di Rúben Amorim, Gonçalo Inácio
Milan, ecco la probabile formazione con Amorim da allenatore
Il Milan di RedBird e Gerry Cardinale ha ufficialmente inaugurato il suo 'anno zero'. Chi si aspettava la solita strategia attendista, fatta di prudenze finanziarie e scommesse low cost, è stato smentito dai fatti. Se negli anni scorsi il club rossonero era solito attendere i giorni caldi di agosto e i saldi di fine calciomercato per imbastire le operazioni più convenienti, in questa sessione estiva la musica è decisamente cambiata: la società meneghina è partita subito con il botto, mettendo a segno colpi da urlo.
Un investimento da 100 milioni di euro per Ramos e GilaIl manifesto programmatico di questa nuova era è rappresentato dal clamoroso arrivo di Gonçalo Ramos dal PSG. Per strappare l'attaccante portoghese (classe 2001) alla concorrenza internazionale, il Diavolo ha sborsato ben 74 milioni di euro più bonus nelle casse dei parigini. Un investimento record a cui si sommeranno a brevissimo altri 25 milioni di euro più bonus destinati alla Lazio per l'acquisto di Mario Gila (classe 2000), pilastro difensivo fortemente voluto dal nuovo tecnico Rúben Amorim.
In totale, il Milan ha messo sul piatto quasi 100 milioni di euro per i primi due tasselli della rosa. Si tratta della dimostrazione tangibile di come la proprietà intenda fare sul serio per cancellare l'amarezza del quinto posto ottenuto nella stagione 2025-2026 e rilanciare il club in grande stile. La nuova linea guida è chiara: ci saranno delle cessioni eccellenti per autofinanziarsi, ma ogni partente verrà rimpiazzato con profili di assoluto spessore e perfettamente funzionali al progetto tecnico.
Dopo l'attacco, fari sulla difesa: obiettivo Gonçalo InácioI botti di inizio estate non sono però destinati a rimanere isolati. Archiviate le pratiche per Ramos e Gila, la dirigenza di Via Aldo Rossi è già al lavoro per regalare ad Amorim un secondo difensore centrale di livello internazionale. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', il mirino è puntato con decisione su Gonçalo Inácio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA