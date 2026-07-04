Il calciomercato dei difensori centrali in casa Milan non si ferma alla chiusura imminente per Mario Gila. Se lo spagnolo classe 2000 della Lazio è destinato a raccogliere l'eredità di Fikayo Tomori (destinato al ritorno in Premier League), la dirigenza rossonera punta a piazzare un secondo colpo di spessore internazionale. Se da un lato resta caldissima la pista che porta a Gonçalo Inácio dello Sporting Lisbona, dall'altro il Diavolo non ha ancora smesso di sognare il colpo da novanta: Virgil van Dijk.

A lanciare la clamorosa indiscrezione di calciomercato è stata la redazione di SportMediaset, che ha fatto il punto sul futuro del gigante olandese. L'ex difensore di Southampton e Celtic, classe 1991, si appresta a spegnere 35 candeline mercoledì 8 luglio e, dopo otto stagioni leggendarie vissute ad Anfield con la maglia del Liverpool, potrebbe essere seriamente tentato da una nuova avventura professionale.

L'esclusiva di SportMediaset: parla Claudio Raimondi

«È un'opportunità al momento e dipende tutto da lui. Vedremo se avrà voglia di provare nuove esperienze e di lasciare Liverpool».

La strategia economica del Milan e il nodo ingaggio

La proposta rossonera : il Milan è pronto a mettere sul piatto un contratto biennale con scadenza 30 giugno 2028.

: il Milan è pronto a mettere sul piatto un contratto biennale con scadenza 30 giugno 2028. Le cifre dell'affare : l'offerta prevede uno stipendio da 7 milioni di euro netti all'anno.

: l'offerta prevede uno stipendio da 7 milioni di euro netti all'anno. La mossa decisiva: qualora il difensore accettasse il ridimensionamento d'ingaggio pur di abbracciare il progetto Milan, la dirigenza si siederà al tavolo con il Liverpool per trovare l'accordo sul costo del cartellino.

«Vedremo, perché deve uscire allo scoperto in questo senso anche il calciatore olandese e dichiarare la volontà di approdare a Milano».

I numeri e il palmarès di un difensore leggendario

Con il Liverpool : 374 partite ufficiali disputate, impreziosite da 36 gol e 16 assist. Nell'ultima stagione ha collezionato ben 55 presenze totali con ben 8 reti all'attivo.

: 374 partite ufficiali disputate, impreziosite da 36 gol e 16 assist. Nell'ultima stagione ha collezionato ben 55 presenze totali con ben 8 reti all'attivo. In Nazionale : 96 presenze e 13 gol con la maglia dell'Olanda, guidata da capitano anche nell'ultima rassegna mondiale svoltasi tra Stati Uniti, Canada e Messico.

: 96 presenze e 13 gol con la maglia dell'Olanda, guidata da capitano anche nell'ultima rassegna mondiale svoltasi tra Stati Uniti, Canada e Messico. La bacheca dei trofei: 12 titoli vinti in carriera (3 con il Celtic e 9 con il Liverpool), tra cui spiccano una Champions League nel 2019 e due Premier League (2020 e 2025).

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La situazione contrattuale del capitano dei Reds gioca a favore delle pretendenti (il giocatore piace anche al Galatasaray). Il legame tra van Dijk e il Liverpool scadrà ufficialmente il, mettendo il club inglese nella condizione di dover valutare una cessione estiva per evitare il rischio di perderlo a parametro zero tra dodici mesi.. Sulla questione è intervenuto direttamente l'esperto di mercato Claudio Raimondi durante il tg sportivo:L'ostacolo principale per la fumata bianca è rappresentato dallo stipendio faraonico percepito attualmente dal calciatore, che guadagna ben 11,5 milioni di euro netti a stagione. La dirigenza di Via Aldo Rossi ha però studiato una strategia precisa per aggirare il problema, spalmando l'ingaggio su più annualità:L'innesto di van Dijk garantirebbe al nuovo Milan di Rúben Amorim una dose d'esperienza e carisma senza precedenti. I numeri della sua carriera del resto parlano da soli e descrivono un profilo di livello assoluto:Il Milan rimane alla finestra e attende un segnale chiaro da parte del giocatore, consapevole che un asse difensivo composto da Gila, van Dijk e Strahinja Pavlović cambierebbe totalmente le gerarchie del campionato italiano ed europeo.