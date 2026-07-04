Il calciomercato del Milan non si ferma alla stretta finale per Mario Gila. Come vi abbiamo raccontato in mattinata, il club rossonero ha quasi messo le mani sul difensore spagnolo con un accordo quinquennale fino al 30 giugno 2031, garantendogli uno stipendio da 4,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Il calciatore ha già parlato al telefono con il tecnico Rúben Amorim, pronto a inserirlo come pedina fondamentale nello scacchiere tattico del Diavolo.

Gila è destinato a ricoprire il ruolo di "braccetto destro" nel 3-4-2-1 del tecnico portoghese. Prenderà numericamente e tatticamente il posto di Fikayo Tomori, ormai ufficialmente sul mercato e diretto con ogni probabilità verso un ritorno in Premier League. Ma i movimenti in casa rossonera non si esauriscono qui: la rivoluzione della linea arretrata prevede un secondo colpo di primissimo spessore.

Il sogno van Dijk e la pista calda Gonçalo Inácio

Con Mario Gila designato a destra e la conferma di Strahinja Pavlović sul centro-sinistra, la dirigenza di Via Aldo Rossi vuole regalare alla tifoseria un profilo di caratura internazionale per il ruolo di centrale della retroguardia a tre. Il sogno nel cassetto porta il nome dell'olandese, i cui margini di permanenza al Liverpool. Al di là delle suggestioni, tuttavia, il Milan si sta muovendo concretamente su un obiettivo ben preciso.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, proseguono senza sosta i dialoghi con lo Sporting Lisbona per Gonçalo Inácio. Il centrale mancino lusitano, classe 2001, è il vero e proprio pupillo di Amorim, che spera di poterlo riabbracciare a Milano dopo i trionfi condivisi nella capitale portoghese.

I numeri e i costi del gioiello dello Sporting Lisbona

Presenze totali con lo Sporting : 259 partite ufficiali.

: 259 partite ufficiali. Contributo realizzativo : 24 gol e 15 assist complessivi.

: 24 gol e 15 assist complessivi. I numeri dell'ultima stagione : 46 presenze, 3 reti e 3 assist.

: 46 presenze, 3 reti e 3 assist. Palmarès: 7 trofei nazionali, tra cui spiccano 3 campionati di Primeira Liga.

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La concorrenza del Como e la preferenza rossonera

Sotto contratto con i "Leões" fino al 30 giugno 2030, Gonçalo Inácio ha una valutazione di mercato importante, che oscilla tra i. Il suo profilo garantisce affidabilità, vizio del gol e una bacheca già ricca nonostante la giovane età:Sulle tracce del forte centrale portoghese si è mosso anche il riccodi Cesc Fàbregas, intenzionato a tentare il grande inserimento. La preferenza del giocatore resta però totale nei confronti del Milan: il blasone storico del club milanese e, soprattutto, la prospettiva di lavorare nuovamente agli ordini di Rúben Amorim mettono i rossoneri in una posizione di netto vantaggio nelle trattative.