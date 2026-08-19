Le ultime settimane di calciomercato regalano spesso intrecci imprevedibili e scambi sull'asse delle grandi rivali storiche della Serie A. Al centro dei fari c'è la situazione di Nico González. L'esterno offensivo argentino, classe 1998, ha fatto ritorno alla Juventus dopo che l'Atlético Madrid ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto prefissato a 32 milioni di euro, complice un'annata in chiaroscuro alla corte del "Cholo" Diego Pablo Simeone (caratterizzata da 5 reti in 37 apparizioni complessive). Il suo destino a Torino è però già segnato: l'attaccante non rientra nei piani tecnici dei bianconeri ed è destinato a una nuova sistemazione.

Il retroscena di Tuttosport: l'attesa dell'Atlético e i sondaggi in Serie A

Secondo quanto rivelato dalle colonne di Tuttosport, la priorità assoluta dell'esterno argentino sarebbe quella di rivestire la maglia dei. Dal canto suo, il club di Madrid sarebbe pronto a riaccoglierlo a braccia aperte, ma a condizioni economiche sensibilmente inferiori rispetto al recente passato e rigorosamente attraverso la formula del prestito. L'idea strategica degli spagnoli è quella di attendere il gong finale del mercato per strappare il giocatore a prezzo di saldo.

La Juventus, intenzionata invece a monetizzare per non disperdere l'investimento da quasi 30 milioni di euro effettuato due stagioni fa quando il calciatore arrivò dalla Fiorentina, ha iniziato a proporre il profilo dell'argentino sul mercato internazionale e interno. Se Inter e Roma si sono limitate a semplici sondaggi esplorativi senza affondare il colpo, l'interesse si fa decisamente più concreto sull'asse che porta all'Atalanta e, soprattutto, al Milan.

L'identikit perfetto per il Milan e la pazza idea di scambio con Tomori

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Il profilo di Nico González sposa alla perfezione le attuali necessità tattiche in casa rossonera. La dirigenza di Via Aldo Rossi è alla ricerca di un esterno offensivo/trequartista con caratteristiche ben delineate: un mancino naturale che ami partire dalla corsia di destra per poi accentrarsi, dialogare con le punte e liberare il tiro sul suo piede forte.Proprio per questo, la Juventus potrebbe presto mettere sul tavolo una clamorosa proposta di scambio. Qualora il club bianconero dovesse completare alcune uscite nel reparto arretrato (Daniele Rugani e Federico Gatti), potrebbe decollare un'operazione impostata sullo scambio alla pari tra Nico González e. Il difensore inglese, ormai ufficialmente fuori rosa e separato in casa nel Milan di Rúben Amorim, rappresenta un profilo gradito ai torinesi. Un simile incastro di mercato consentirebbe a entrambe le società di risolvere due pesanti esuberi interni, garantendo ad Amorim una freccia d'altissimo livello per il proprio scacchiere offensivo.