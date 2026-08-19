L'argentino, fuori dal progetto bianconero, piace ai rossoneri per caratteristiche tattiche. Tuttosport lancia l'ipotesi di uno scambio con il centrale inglese
Milan, la probabile formazione nell'esordio a Torino: Rabiot trequartista e Chukwueze titolare?
Le ultime settimane di calciomercato regalano spesso intrecci imprevedibili e scambi sull'asse delle grandi rivali storiche della Serie A. Al centro dei fari c'è la situazione di Nico González. L'esterno offensivo argentino, classe 1998, ha fatto ritorno alla Juventus dopo che l'Atlético Madrid ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto prefissato a 32 milioni di euro, complice un'annata in chiaroscuro alla corte del "Cholo" Diego Pablo Simeone (caratterizzata da 5 reti in 37 apparizioni complessive). Il suo destino a Torino è però già segnato: l'attaccante non rientra nei piani tecnici dei bianconeri ed è destinato a una nuova sistemazione.
Il retroscena di Tuttosport: l'attesa dell'Atlético e i sondaggi in Serie ASecondo quanto rivelato dalle colonne di Tuttosport, la priorità assoluta dell'esterno argentino sarebbe quella di rivestire la maglia dei Colchoneros. Dal canto suo, il club di Madrid sarebbe pronto a riaccoglierlo a braccia aperte, ma a condizioni economiche sensibilmente inferiori rispetto al recente passato e rigorosamente attraverso la formula del prestito. L'idea strategica degli spagnoli è quella di attendere il gong finale del mercato per strappare il giocatore a prezzo di saldo.
La Juventus, intenzionata invece a monetizzare per non disperdere l'investimento da quasi 30 milioni di euro effettuato due stagioni fa quando il calciatore arrivò dalla Fiorentina, ha iniziato a proporre il profilo dell'argentino sul mercato internazionale e interno. Se Inter e Roma si sono limitate a semplici sondaggi esplorativi senza affondare il colpo, l'interesse si fa decisamente più concreto sull'asse che porta all'Atalanta e, soprattutto, al Milan.
L'identikit perfetto per il Milan e la pazza idea di scambio con TomoriIl profilo di Nico González sposa alla perfezione le attuali necessità tattiche in casa rossonera. La dirigenza di Via Aldo Rossi è alla ricerca di un esterno offensivo/trequartista con caratteristiche ben delineate: un mancino naturale che ami partire dalla corsia di destra per poi accentrarsi, dialogare con le punte e liberare il tiro sul suo piede forte.
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