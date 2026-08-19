Diego Moreira è ufficialmente un giocatore del Milan: il comunicato del club e le prime parole del nuovo acquisto
Milan, Diego Moreira lascia il Meilà: direzione Casa Milan per la firma | PM
Dopo le visite mediche sostenute alla clinica 'La Madonnina' e l'idoneità sportiva effettuata al 'Beccaria' di Varese, Diego Moreira ha messo la firma sul contratto che lo legherà al Milan fino al 30 giugno 2031. L'esterno belga, prelevato dallo Strasburgo per 45 milioni di euro più 5 di bonus, vestirà la maglia numero 22 di Ricardo Kakà. Tutto fatto dunque per il secondo acquisto più oneroso nella storia del club.
Milan, ufficiale Diego Moreira: il comunicato del club
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"Avanti tutta. È il calcio dinamico e moderno di Diego Moreira. Giovane ma già con tante esperienze, in Portogallo, in Premier, in Ligue 1. Senza fermarsi mai. Avanti tutta. Per lui, a tutta fascia, non è un modo di dire o una semplice etichetta. A tutta fascia, veloce e propositivo, è il suo mood, senza ruoli fissi e senza caselle predefinite. Diego Moreira è un figlio del Mondiale, vissuto come un' esperienza importante e prestigiosa. È stato un buon USA 2026 per la Nazionale belga e sono stati buoni i suoi minuti a Seattle contro il Senegal. Ma non è finita per Diego, anzi ... è solo iniziata, avanti tutta, su e giù per una fascia totalmente e assolutamente rossonera".
Le prime parole di Diego MoreiraOltre alla firma, Moreira ha rilasciato anche le sue prime dichiarazioni da giocatore del Milan:
"Sono emozionato e anche un po' incredulo, perche quando parli del Milan parli di titoli, di storia e di tutti i grandi campioni che hanno giocato qui. È un grande club: sai cosa si aspettano da te e credo che questo sia il momento giusto per arrivare qui. Per me è molto importante che le persone capiscano che sono un ragazzo a cui piace scherzare, ma anche estremamente concentrato e che, in campo, dà tutto per i compagni, per i tifosi e per il club. Questo perché fa parte di me fin da quando ero piccolo."
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