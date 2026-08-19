Il calciomercato del Milan vive una delle sue giornate più calde e dispendiose dell'intera sessione estiva. Poco prima delle ore 12:00 di ieri, lo scalo milanese di Linate Prime ha fatto da sfondo all'atterraggio di Diego Moreira, nuovo e attesissimo rinforzo per la rosa rossonera. L'esterno belga, ma di chiare origini portoghesi, rappresenta un investimento economico di primissimo piano: l'operazione con lo Strasburgo è stata infatti imbastita sulla base di 45 milioni di euro della parte fissa, a cui si aggiungeranno ben 20 milioni di euro di bonus (alcuni dei quali legati a obiettivi di squadra particolarmente complessi).

Il cronoprogramma: dalle visite alla Madonnina alla firma del contratto

L'iter burocratico e medico del classe 2004 è scattato immediatamente dopo lo sbarco. Moreira si è recato alla clinica 'La Madonnina' per sostenere la prima parte di visite mediche per conto del club di Via Aldo Rossi. Successivamente, dopo oltre tre ore di test clinici in città, l'esterno si è spostato a Varese per l'ottenimento della necessaria idoneità sportiva.

Il rientro a Milano è avvenuto soltanto a ridosso della serata. Le tempistiche dilatate hanno reso impossibile la realizzazione dei contenuti multimediali e dei format video dedicati ai canali social ufficiali del club. Di conseguenza, la firma sul contratto e il relativo annuncio ufficiale sono slittati alla giornata odierna. Il calciatore, alla presenza del suo potente agente Jorge Mendes, firmerà a Casa Milan un accordo di cinque anni con scadenza fissata al 30 giugno 2031, con un ingaggio che si attesterà poco sopra i 3 milioni di euro netti a stagione.

Le scelte tattiche di Amorim: come cambia il Milan con Moreira

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L'esterno belga si metterà a disposizione di mistera Milanello a partire da domani, giovedì 20 agosto. Dal punto di vista prettamente burocratico e atletico, Moreira sarà teoricamente arruolabile già per la sfida di domenica sera contro il Torino, match valido per il debutto nel campionato di Serie A. La gestione del suo inserimento dipenderà esclusivamente dalle valutazioni dello staff tecnico portoghese.Secondo le indiscrezioni tattiche riportate dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'allenatore ha già le idee chiare sul posizionamento del nuovo acquisto. Nonostante Moreira sia un profilo estremamente duttile e polivalente, capace di coprire diverse zone del fronte offensivo, l'intenzione primaria di Amorim è quella di impiegarlo principalmente come. Una mossa strategica che potrebbe garantire al Milan una spinta inedita sulla corsia mancina, combinando fisicità, dribbling e intensità nelle due fasi di gioco.