Il calciomercato del Milan affronta un bivio cruciale nel reparto offensivo di Rúben Amorim: dopo aver definito la cessione di Santiago Giménez al Porto, la dirigenza di Via Aldo Rossi deve decidere se intervenire per acquistare un vice Gonçalo Ramos o se promuovere definitivamente i giovanissimi talenti Francesco Camarda e Andrej Kostić. Qualora il club di Gerry Cardinale optasse per l'innesto di un profilo di spessore internazionale in Serie A, il nome in pole position è quello di Joshua Zirkzee, centravanti olandese attualmente in forza al Manchester United che potrebbe sbarcare a Milano con la vantaggiosa formula del prestito con diritto di riscatto.

Linea verde a Milanello: la tentazione Camarda-Kostić per il dopo Giménez

L'ormai imminente addio del 'Bebote' Giménez, destinato a rilanciarsi in Portogallo alla corte di Francesco Farioli, alleggerisce il monte ingaggi del Diavolo ma lascia una casella vuota nello scacchiere dei centravanti. La prima opzione al vaglio della dirigenza rossonera è una suggestiva soluzione interna, improntata sulla linea verde che ha sempre contraddistinto la gestione RedBird.

A Milanello si valuta con estrema attenzione la promozione a tempo pieno di Francesco Camarda. Il gioiello della cantera milanista, pilastro del futuro, viene ritenuto dallo staff tecnico ormai pronto per il definitivo salto di qualità tra i professionisti, dove potrebbe alternarsi con il coetaneo Andrej Kostić. Affidare il ruolo di prima riserva a due ragazzi classe 2008 rappresenterebbe un segnale forte, ma anche un rischio calcolato per una squadra impegnata sul doppio fronte tra campionato ed Europa League.

Suggestione Joshua Zirkzee: i dettagli del colpo dal Manchester United

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Se Amorim dovesse invece richiedere un usato sicuro, un attaccante che conosca già alla perfezione le dinamiche del calcio italiano, tutti gli indizi porterebbero a Joshua Zirkzee. L'ex prodigio del Bologna, trasferitosi al Manchester United, non sta trovando lo spazio desiderato all'Old Trafford e gradirebbe un ritorno in Italia per ritrovare la centralità perduta.I primi sondaggi esplorativi con l'entourage dell'olandese hanno dato esito positivo. L'operazione imbastita sull'asse Milano-Manchester appare fattibile dal punto di vista economico: i Red Devils si mostrano aperti a una cessione con la formula del prestito con diritto di riscatto, senza l'obbligo tassativo. Per caratteristiche tecniche, Zirkzee si integrerebbe a meraviglia nel 3-4-2-1 di Amorim, agendo sia da terminale offensivo sia da regista avanzato per favorire gli inserimenti dei trequartisti.