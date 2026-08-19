Mendes a Milano: clamoroso incrocio tra Leão e Rúben Dias? Ecco i dettagli

Jorge Mendes a Milano per definire il futuro di Leão? Clamorosa ipotesi di scambio con il Manchester City: spunta l'idea Rúben Dias per Amorim
Milan, Diego Moreira lascia il Meilà: direzione Casa Milan per la firma | PM
Nonostante le smentite social di Leão di qualche giorno fa, (leggi qui) secondo SportMediaset il procuratore Jorge Mendes sarebbe arrivato a Milano anche per risolvere la questione che riguarda l'attaccante portoghese, destinato a lasciare il Milan entro la fine del mese. Secondo il sito, il procuratore avrebbe prima tentato con la Roma, poi con il Galatasaray e l'Arabia Saudita. Ci potrebbe sempre essere la possibilità Premier League, anche se Mediaset esclude l'ipotesi Chelsea, ma apre alla suggestione Manchester City.
L'identikit di Rúben Dias: cifre e statistiche del centraleRúben Dias è un classe 1997, tra i calciatori più importanti da anni del Manchester City ed è uno dei difensori centrali più forti al mondo. Per capire la portata dell'operazione, ecco i dati principali del portoghese:
- Contratto e ingaggio: accordo in scadenza a giugno 2029 che, secondo Calcio e Finanza, vale 6,1 milioni di euro netti a stagione.
- Impatto tattico: sarebbe un profilo perfetto per il 3-4-2-1 di Ruben Amorim grazie a doti uniche come affidabilità ed esperienza incredibile.
- Caratteristiche tecniche: bravissimo nell'impostare dal basso e a gestire il pallone quando c'è la pressione degli avversari.
Il bilancio del mercato del Milan tra acquisti e cessioniIl portoghese sarebbe la ciliegina sulla torta di un mercato già molto costoso. Cardinale e il Milan hanno investito più di 150 milioni di euro per Ramos, Gila e Moreira, ma serve ancora un centrale di difesa per completare il reparto arretrato.
Estremamente difficile pensare ad oggi a uno scambio tra Leão e Rúben Dias, ma mai dire mai nel mercato, specialmente in una sessione in cui il Diavolo ha speso tantissimi milioni senza cedere.
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