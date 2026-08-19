Mendes a Milano: clamoroso incrocio tra Leão e Rúben Dias? Ecco i dettagli

Nonostante le smentite social di Leão di qualche giorno fa, (leggi qui) secondo SportMediaset il procuratore Jorge Mendes sarebbe arrivato a Milano anche per risolvere la questione che riguarda l'attaccante portoghese, destinato a lasciare il Milan entro la fine del mese. Secondo il sito, il procuratore avrebbe prima tentato con la Roma, poi con il Galatasaray e l'Arabia Saudita. Ci potrebbe sempre essere la possibilità Premier League, anche se Mediaset esclude l'ipotesi Chelsea, ma apre alla suggestione Manchester City.

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L'identikit di Rúben Dias: cifre e statistiche del centrale

Contratto e ingaggio: accordo in scadenza a giugno 2029 che, secondo Calcio e Finanza, vale 6,1 milioni di euro netti a stagione.

accordo in scadenza a giugno 2029 che, secondo Calcio e Finanza, vale 6,1 milioni di euro netti a stagione. Impatto tattico: sarebbe un profilo perfetto per il 3-4-2-1 di Ruben Amorim grazie a doti uniche come affidabilità ed esperienza incredibile.

sarebbe un profilo perfetto per il 3-4-2-1 di Ruben Amorim grazie a doti uniche come affidabilità ed esperienza incredibile. Caratteristiche tecniche: bravissimo nell'impostare dal basso e a gestire il pallone quando c'è la pressione degli avversari.

Il bilancio del mercato del Milan tra acquisti e cessioni

Il piano, secondo il sito, potrebbe essere questo: un clamoroso incrocio tra Milano e Manchester con. La trattativa non è delle più semplici, ma potrebbe essere risolta proprio da Mendes. Chiariamo subito, in questo momentoe sarebbe molto, molto difficile riuscire a trovare la quadra per tutte le parti coinvolte.Rúben Dias è un classe 1997, tra i calciatori più importanti da anni del Manchester City. Per capire la portata dell'operazione, ecco i dati principali del portoghese:Il portoghese sarebbe la ciliegina sulla torta di un mercato già molto costoso.per Ramos, Gila e Moreira, ma serve ancora un centrale di difesa per completare il reparto arretrato.

Estremamente difficile pensare ad oggi a uno scambio tra Leão e Rúben Dias, ma mai dire mai nel mercato, specialmente in una sessione in cui il Diavolo ha speso tantissimi milioni senza cedere.