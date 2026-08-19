Summit di mercato tra Milan e Mendes. Tra sogni e realtà: ecco i profili per la difesa

Fabrizio Romano svela il contatto tra il Milan e Jorge Mendes. Da Rúben Dias e Leny Yoro fino alla pista reale Tiago Gabriel: cifre, ingaggi e dettagli
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Mancano ancora alcuni giorni alla fine del mercato (in Italia si chiude il primo settembre alle 20:00) e il Milan continua a lavorare su possibili nuovi innesti e su cessioni. Come riportato dal giornalista Fabrizio Romano, il Diavolo dovrebbe incontrare il famoso procuratore Jorge Mendes che assiste anche Ramos e Moreira, due dei colpi estivi del Milan.
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I tre nomi di Jorge Mendes per la difesa del MilanCi sono tre profili principali assistiti da Mendes che potrebbero fare al caso del Diavolo:
- Tiago Gabriel: classe 2004, profilo che ha dimostrato di essere già pronto per il salto in una big dopo una grande stagione in Serie A con il Lecce. Scadenza di contratto a giugno 2027, il sito Transfermarkt lo valuta 15 milioni di euro, mentre non ci sarebbero problemi a livello di stipendi. Il giocatore (secondo Calcio e Finanza) guadagna 180 mila euro a stagione.
- Leny Yoro: viene valutato circa 50 milioni di euro dal sito Transfermarkt, ma è un classe 2005 con già 66 presenze con il Manchester United. Il suo contratto scade a giugno 2029 e, sempre secondo Calcio e Finanza, guadagna 3,9 milioni di euro netti a stagione. Cifre decisamente più alte.
- Rúben Dias: classe 1997, tra i calciatori più importanti da anni del Manchester City. Ha un valore (sempre secondo Transfermarkt) di 55 milioni di euro e un contratto in scadenza a giugno 2029. Stipendio? Secondo Calcio e Finanza il portoghese guadagna 6,1 milioni di euro netti a stagione.
Cifre molto importanti per il Milan, anche se il club ha dimostrato di voler investire quando è necessario in questa sessione di mercato.
Tra sogno e realtà: chi è il profilo più fattibile?Sono tutte ipotesi ovviamente, ma ad oggi i profili di Yoro e Dias sembrano più sogni, mentre quello di Tiago Gabriel potrebbe essere un nome molto più realizzabile. Vedremo quali saranno le mosse del Milan, di Cardinale e di Mendes. Aggiungiamo poi che il procuratore potrebbe svolgere il ruolo di mediazioni per altri profili, non solo per i suoi assistiti.
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