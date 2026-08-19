Il super agente Jorge Mendes propone il suo assistito Tiago Gabriel al Milan: valutazioni in corso dei rossoneri per il difensore classe 2004 del Lecce
Mercato Milan, all'hotel Melià è arrivato il procuratore Mendes. Summit in arrivo? | PM
Iniziano ad emergere le prime indiscrezioni sul blitz di Jorge Mendes a Milano. Il super agente portoghese, avvistato intorno all'ora di pranzo all'hotel Melià e successivamente spostatosi a Casa Milan, ha un piano per portare il suo assistito Tiago Gabriel in rossonero.
Milan, chi è Tiago GabrielClasse 2004, Tiago Gabriel ha appena giocato la sua prima stagione in Serie A con la maglia del Lecce. Eusebio Di Francesco ha subito consegnato al giocatore le chiavi della difesa, come dimostrano le 37 presenze e i 3220 minuti in campo. Le prestazioni del difensore portoghese hanno attirato le attenzioni di diversi club, con Pantaleo Corvino pronto a scatenare un'asta per generare l'ennesima plusvalenza della sua carriera.
Calciomercato, Mendes propone Tiago Gabriel al MilanStando a quanto riportato da Alfredo Pedullà sul proprio account X, Mendes avrebbe riproposto Tiago Gabriel al Milan nel corso delle sue ore in Italia. Il portoghese non è l'unico nome dei rossoneri per la difesa, ma secondo l'esperto di mercato ci sarebbero già stati dei contatti con il Lecce. Sulle tracce del centrale ci sono anche due club stranieri, ma il canale preferenziale tra il suo agente e il club di Via Aldo Rossi potrebbero agevolare l'operazione. Prima, però, c'è un problema da risolvere.
Il 'nodo' TomoriPer favorire l'ingresso di un nuovo difensore, il Milan deve risolvere la questione Tomori. In questa sessione di mercato, Gerry Cardinale ci ha abituati a spendere anche prima di vendere, ma in queste ultime settimane della sessione estiva occorre trovare una soluzione anche per gli esuberi. Sul centrale inglese, attualmente fuori rosa, si registra l'interesse della Juventus e di alcuni club di Premier League. La società rossonera punta ad incassare tra i 15 e i 20 milioni per finanziare un nuovo colpo.
La richiesta del Lecce per Tiago GabrielIl Lecce, lo sappiamo, è sempre stato una bottega cara. Basti pensare alla cessione di Patrick Dorgu al Manchester United nel febbraio del 2025, fruttata oltre 30 milioni alle casse dei giallorossi. La valutazione del club salentino per Tiago Gabriel si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Una cifra accessibile per il Milan, che potrebbe assicurarsi uno dei prospetti più interessanti dell'ultima stagione di Serie A.
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