L'Arsenal cambia le carte in tavola per la cessione di Ethan Nwaneri, trequartista inglese classe 2006 da tempo sui taccuini della dirigenza del Milan
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Dopo l'acquisto di Diego Moreira, il Milan ha in programma di acquistare un'altra pedina per rinforzare la trequarti di Ruben Amorim. La prima offerta di un prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni è stata rifiutata, ma ora l'Arsenal ha cambiato le condizioni per la cessione di Ethan Nwaneri.
Milan, chi è NwaneriClasse 2007, in patria Nwaneri è considerato uno dei maggiori prospetti del calcio inglese. Il 18 settembre 2022 debutta in Premier League all'età record di 15 anni e 181 giorni, diventando il più giovane esordiente nella storia del campionato. La prima rete da professionista arriva due anni dopo, il 25 settembre 2024, quando realizza una doppietta contro il Bolton. Nel corso del tempo, il ragazzo si guadagna il suo spazio nelle gerarchie di Mikel Arteta, collezionando 10 reti e 4 assist in 51 presenze. La scorsa sessione invernale di mercato il trasferimento in prestito al Marsiglia, un parentesi poco fortunata chiusa con 2 gol e 1 assist in 11 partite.
Calciomercato Milan, l'Arsenal apre al prestito di NwaneriStando a quanto riportato da Sami Bakel, giornalista della 'BBC', l'Arsenal avrebbe deciso di aprire al prestito di Nwaneri. Il ragazzo ha già espresso la propria volontà di intraprendere una nuova esperienza, ma il club vuole evitare di perdere a titolo definitivo il suo cartellino. La cessione potrebbe basarsi sulla formula di un prestito secco, senza diritto di riscatto né prelazioni future. Uno scenario che il Milan potrebbe prendere in considerazione, ma che non permetterebbe la permanenza del classe 2006 a San Siro per più di una stagione.
I vantaggi economici di un prestito seccoL'operazione potrebbe attrarre il Milan per una questione di costi. In questa sessione di mercato, Gerry Cardinale ha già speso oltre 150 milioni di euro per rinforzare la squadra:
- Gonçalo Ramos: 74 milioni+ bonus
- Diego Moreira: 45 milioni + 20 di bonus
- Mario Gila: 25 milioni + 5 di bonus
Il prestito permetterebbe al Milan di risparmiare 40 milioni di euro per il cartellino. L'unica spesa da coprire sarebbe l'ingaggio del giocatore, vale a dire 4,5 milioni (lordi). Resta da capire se la dirigenza rossonera voglia accettare le condizioni dell'Arsenal, punti comunque a strappare un diritto di riscatto o preferisca virare su altri obiettivi.
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