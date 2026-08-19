Milan, la probabile formazione nell'esordio a Torino: Rabiot trequartista e Chukwueze titolare?

Dopo l'acquisto di Diego Moreira, il Milan ha in programma di acquistare un'altra pedina per rinforzare la trequarti di Ruben Amorim. La prima offerta di un prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni è stata rifiutata, ma ora l'Arsenal ha cambiato le condizioni per la cessione di Ethan Nwaneri.

Milan, chi è Nwaneri

Calciomercato Milan, l'Arsenal apre al prestito di Nwaneri

I vantaggi economici di un prestito secco

Gonçalo Ramos: 74 milioni+ bonus

74 milioni+ bonus Diego Moreira: 45 milioni + 20 di bonus

45 milioni + 20 di bonus Mario Gila: 25 milioni + 5 di bonus

Classe 2007, in patriaè considerato uno dei maggiori prospetti del calcio inglese. Il 18 settembre 2022 debutta in Premier League all'età record di, diventando ilnella storia del campionato. La prima rete da professionista arriva due anni dopo, il 25 settembre 2024, quando realizza unacontro il Bolton. Nel corso del tempo, il ragazzo si guadagna il suo spazio nelle gerarchie dicollezionandoLa scorsa sessione invernale di mercato il trasferimento in prestito al, un parentesi poco fortunata chiusa conStando a quanto riportato da, giornalista della 'BBC', l'avrebbe deciso di aprire aldi. Il ragazzo ha già espresso la propria volontà di intraprendere una nuova esperienza, ma il club vuole evitare di perdere a titolo definitivo il suo cartellino. La cessione potrebbe basarsi sulla formula di unUno scenario che ilpotrebbe prendere in considerazione, ma che non permetterebbe la permanenza del classe 2006 a San Siro per più di una stagione.L'operazione potrebbe attrarre ilper una questione di costi. In questa sessione di mercato,ha già spesoper rinforzare la squadra:

Il prestito permetterebbe al Milan di risparmiare 40 milioni di euro per il cartellino. L'unica spesa da coprire sarebbe l'ingaggio del giocatore, vale a dire 4,5 milioni (lordi). Resta da capire se la dirigenza rossonera voglia accettare le condizioni dell'Arsenal, punti comunque a strappare un diritto di riscatto o preferisca virare su altri obiettivi.