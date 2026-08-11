Leão: "Il mio unico pensiero è il campo". E sul mercato e futuro fa chiarezza

Rafael Leão resta al centro delle voci del mercato del Milan: il futuro del portoghese è ancora in bilico. Resta forte l'interesse del Galatasaray che però non è ancora arrivato alle richieste del Milan: i rossoneri vogliono 50-60 milioni di euro per cedere il proprio numero 10. Altrimenti l'ex Lille potrebbe restare nella rosa di Ruben Amorim e avrebbe anche tante possibilità di giocare titolare come trequartista di sinistra nel 3-4-2-1 dell'allenatore portoghese.

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"Il mio unico pensiero è il campo: sono concentrato sul dare il massimo, ogni singola partita e ogni singolo allenamento".

Rafael Leão è tornato a parlare sui social. Ecco il messaggio da una storia su Instagram:

Un messaggio chiaro: il portoghese sta lavorando per cercare di giocare al massimo nel calcio di Amorim.

I chiarimenti sulla gestione degli interessi e della famiglia

"Solo per evitare ogni forma di speculazione e notizie non vere, ribadisco che da tempo ho affidato la gestione di tutti i miei interessi esclusivamente alla mia famiglia e ai miei avvocati. Nessuno altro soggetto è autorizzato a parlare a mio nome. Testa ai primi obiettivi".

Permanenza o addio? Il fattore tempo stringe per il Milan

Si sono fatte tante speculazioni e indiscrezioni nelle ultime settimane su chi potesse gestire un'eventuale cessione di Leão dal Milan. Il portoghese ha voluto fare chiarezza anche sotto questo punto di vista:Da capire quindi quale sarà il destino del numero 10 rossonero: non è ancora chiaro il suo futuro anche se più giorni di mercato passano, più diventa possibile una sua permanenza al Milan, anche perché servirebbero dei giorni per cercare e trovare il giusto sostituto.

Vedremo se il Galatasaray (o un'altra squadra a sorpresa) arriverà nei prossimi giorni a offrire la cifra richiesta dal Milan e ad accontentare lo stesso Leão sia a livello economico sia per quanto riguarda il progetto tecnico.