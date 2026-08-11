Il futuro di Rafael Leão resta il rebus più intrigante e complesso delle ultime tre settimane di calciomercato estivo in casa Milan, con l'allenatore Rúben Amorim ancora in attesa di capire se potrà contare sul numero 10 portoghese per la stagione di Serie A 2026-2027. L'esterno d'attacco lusitano è finito da tempo nel mirino dei turchi del Galatasaray, ma la trattativa tra i due club stenta a decollare. La dirigenza rossonera ha già rispedito al mittente una prima proposta ufficiale da 35 milioni di euro complessivi (30 milioni di parte fissa più 5 di bonus) giudicata del tutto insufficiente per il valore del cartellino del fuoriclasse di Almada.

Le ultime indiscrezioni provenienti dalla Turchia riferiscono di un imminente rilancio formale da parte del Galatasaray, pronto a spingersi fino a 45 milioni di euro (con una formula da 40 milioni fissi e 5 legati ai bonus). Tuttavia, anche se questa offerta dovesse essere recapitata via PEC negli uffici di Via Aldo Rossi, l'orientamento della proprietà guidata da Gerry Cardinale rimarrebbe lo stesso: un secco no. Il club rossonero non ha alcuna intenzione di concedere sconti e aprirà i negoziati solo a fronte di una proposta cash compresa tra i 50 e i 60 milioni di euro, escludendo categoricamente formule basate su prestiti con diritto o obbligo di riscatto.

Il piano B del Galatasaray e la volontà di Rafael Leão

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I dirigenti di Istanbul, consapevoli della rigidità della società meneghina, hanno iniziato a cautelarsi sondando piste alternative all'estero. Nelle ultime ore sono stati avviati i primi contatti con l'Arsenal per l'esterno brasiliano, valutato circa 40 milioni di euro. Questa frenata aumenta sensibilmente le percentuali di una permanenza di Rafael Leão a Milano per quella che diventerebbe la sua ottava stagione consecutiva con la maglia del. Uno scenario quasi impensabile fino allo scorso maggio, quando le frizioni ambientali e la volontà iniziale di monetizzare sembravano spingere il calciatore verso l'addio.A capovolgere lo scenario è stato l'ottimo feeling instaurato sin dai primi giorni di ritiro con il connazionale Rúben Amorim. Il nuovo allenatore ha saputo toccare le corde giuste, ridando centralità al classe 1999 all'interno del suo scacchiere tattico. Dal canto suo, l'attaccante ha le idee chiarissime: l'indiscrezione di corridoio più accreditata rivela che Leão accetterebbe di lasciare il Milan soltanto per un top club dellainglese. Il portoghese non ha alcuna intenzione di accettare i ponti d'oro provenienti dalla Turchia o dalla Saudi Pro League in, preferendo il prestigio tecnico della Serie A ai super ingaggi dei mercati emergenti.