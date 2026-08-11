Il calciomercato estivo del Milan entra nella sua fase caldissima e decisiva con l'arrivo in Italia di Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird Capital Partners e proprietario del club rossonero di Via Aldo Rossi, atteso a Milano giovedì 13 agosto per un summit strategico con l'allenatore Rúben Amorim e la dirigenza del Diavolo. L'indiscrezione, lanciata sulle pagine de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, accende i riflettori sulle prossime tre settimane di trattative, sia in entrata sia in uscita. Il condizionale sull'arrivo del patron è legato esclusivamente alla consueta fluidità della sua agenda internazionale, ma la volontà politica e societaria è chiarissima: un faccia a faccia operativo per definire le ultime mosse prima della chiusura della sessione.

Il vertice tra la proprietà e l'allenatore portoghese servirà a tracciare le linee guida per lo sfoltimento di una rosa attualmente extralarge. Tuttavia, la vera rassicurazione per il popolo rossonero riguarda la potenza di fuoco sul mercato: il quotidiano sportivo nazionale ha infatti ribadito che le operazioni in entrata del Milan non sono minimamente vincolate alle cessioni. Grazie alla solidità finanziaria garantita dalla gestione RedBird, la dirigenza ha la facoltà di investire e integrare l'organico di Amorim a prescindere dal tesoretto generato dalle uscite, confermando una stabilità economica di primissimo livello nel panorama della Serie A.

La strategia di Rúben Amorim dopo la tournée negli USA

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I tifosi si interrogano sul perché, dopo gli innesti di spessore di(oltre alla scommessa per il futuro rappresentata dal giovane), il mercato in entrata abbia subito una fase di apparente stand-by. La risposta risiede nelle parole dello stessopronunciate nella conferenza stampa successiva all'amichevole tra Chelsea e Milan. Il tecnico ha spiegato che non esistono più 'urgenze' strutturali: la tournée estiva è servita proprio a studiare da vicino i calciatori in rosa, valutando chi si adatta perfettamente al suo credo tattico e chi, invece, è destinato a trovare spazio altrove.Con il summit di giovedì, Cardinale e l'area tecnica daranno il via alla fase due del mercato rossonero. Definiti i tagli e individuate le pedine mancanti per completare i ricambi nei ruoli chiave, ilsi appresta a vivere un finale di agosto da assoluto protagonista, forte di una programmazione societaria che non ha bisogno di attendere i saldi o le cessioni dell'ultimo minuto per rinforzarsi.