Il centrocampista francese Youssouf Fofana è fuori dal progetto di Rúben Amorim: il Milan chiede 20 milioni per la cessione a titolo definitivo
Gli esuberi del Milan: chi li vuole, quanto costano e cosa potrebbe succedere
Il calciomercato estivo in uscita del Milan entra nel vivo con l'addio ormai imminente di Youssouf Fofana, centrocampista francese classe 1999 acquistato dal Monaco nel 2024 per 26 milioni di euro, a cui la dirigenza di Via Aldo Rossi e l'allenatore Rúben Amorim hanno già comunicato l'esclusione totale dal nuovo progetto tecnico per la stagione di Serie A alle porte. Il mediano transalpino ha recepito chiaramente il messaggio della società, lanciando un segnale inequivocabile attraverso i social network e dando mandato al proprio entourage di trovare una sistemazione definitiva nel giro delle prossime tre settimane, accendendo l'interesse di diversi club della Premier League, della Ligue 1 e della Liga.
La rottura tra il calciatore e l'ambiente rossonero si è consumata anche sul piano digitale: Fofana ha infatti rimosso il "segui" al profilo ufficiale del Milan su Instagram. Dal punto di vista finanziario, la dirigenza del Diavolo ha fissato paletti rigidissimi per la cessione, che avverrà esclusivamente a titolo definitivo. Il contratto del calciatore scade il 30 giugno 2028 e il suo peso a bilancio è attualmente di circa 13 milioni di euro, complice l'ammortamento annuale del costo originario del cartellino. Di conseguenza, qualsiasi offerta che superi questa cifra si tradurrà in una preziosa plusvalenza per le casse del club meneghino.
Le richieste per Fofana: assalto dalla Premier League e sirene europeeLe indiscrezioni di mercato confermano che la richiesta del Milan oscilla tra i 18 e i 20 milioni di euro, una cifra considerata congrua per generare un attivo di bilancio pulito. Le pretendenti non mancano e si muovono su più fronti in Europa. In Francia si registra il forte interesse dell'Olympique Marsiglia, mentre in Spagna il mediano piace particolarmente a Betis Siviglia e Villarreal. Lo scatto decisivo potrebbe però arrivare dall'Inghilterra, dove società come Crystal Palace, Ipswich Town e Nottingham Forest dispongono della liquidità necessaria per soddisfare senza indugi le pretese economiche rossonere.
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