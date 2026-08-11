Il calciomercato estivo in uscita del Milan entra nel vivo con l'addio ormai imminente di Youssouf Fofana, centrocampista francese classe 1999 acquistato dal Monaco nel 2024 per 26 milioni di euro, a cui la dirigenza di Via Aldo Rossi e l'allenatore Rúben Amorim hanno già comunicato l'esclusione totale dal nuovo progetto tecnico per la stagione di Serie A alle porte. Il mediano transalpino ha recepito chiaramente il messaggio della società, lanciando un segnale inequivocabile attraverso i social network e dando mandato al proprio entourage di trovare una sistemazione definitiva nel giro delle prossime tre settimane, accendendo l'interesse di diversi club della Premier League, della Ligue 1 e della Liga.

La rottura tra il calciatore e l'ambiente rossonero si è consumata anche sul piano digitale: Fofana ha infatti rimosso il "segui" al profilo ufficiale del Milan su Instagram. Dal punto di vista finanziario, la dirigenza del Diavolo ha fissato paletti rigidissimi per la cessione, che avverrà esclusivamente a titolo definitivo. Il contratto del calciatore scade il 30 giugno 2028 e il suo peso a bilancio è attualmente di circa 13 milioni di euro, complice l'ammortamento annuale del costo originario del cartellino. Di conseguenza, qualsiasi offerta che superi questa cifra si tradurrà in una preziosa plusvalenza per le casse del club meneghino.

Le richieste per Fofana: assalto dalla Premier League e sirene europee

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Le indiscrezioni di mercato confermano che la richiesta del Milan oscilladi euro, una cifra considerata congrua per generare un attivo di bilancio pulito. Le pretendenti non mancano e si muovono su più fronti in Europa. In Francia si registra il forte interesse dell', mentre in Spagna il mediano piace particolarmente a. Lo scatto decisivo potrebbe però arrivare dall'Inghilterra, dove società comedispongono della liquidità necessaria per soddisfare senza indugi le pretese economiche rossonere.Il bilancio dell'avventura milanese di Fofana si chiuderà dopo due stagioni caratterizzate da 88 presenze complessive, 3 gol, 13 assist e la conquista di una. Nonostante il discreto minutaggio accumulato, il centrocampista francese non è mai riuscito a fare breccia nel cuore della tifoseria rossonera, complici alcune prestazioni altalenanti che lo hanno progressivamente allontanato dal ruolo di perno insostituibile della mediana, fino alla definitiva bocciatura tecnica firmata da Amorim.