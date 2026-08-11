Il calciomercato del Milan registra una clamorosa svolta in uscita: l'attaccante messicano Santiago Giménez, classe 2001, è vicinissimo al trasferimento al Porto, come rivelato dall'esperto di trattative Matteo Moretto e confermato in queste ore dal giornalista sudamericano César Luis Merlo. I due club stanno definendo i dettagli di un'operazione impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto, che potrebbe concludersi positivamente già nei prossimi giorni. Il Bebote ha già espresso il proprio totale gradimento per la destinazione, dando il via libera definitivo ai suoi agenti per chiudere l'accordo che lo porterà all'Estádio do Dragão, alla corte del tecnico italiano Francesco Farioli.

🚨Porto tiene negociaciones avanzadas para fichar a Santi Giménez.

*️⃣Hay charlas con el Milan por un préstamo de un año, con una opción de compra. pic.twitter.com/03OcHFFKbz — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 10, 2026

Per il centravanti nativo di Buenos Aires ma naturalizzato messicano si tratta di una separazione che interrompe, almeno temporaneamente, un'avventura all'ombra del Duomo decisamente al di sotto delle aspettative. Sbarcato in Serie A nel febbraio 2025 dal Feyenoord a fronte di un investimento societario superiore ai 30 milioni di euro, l'impatto di Giménez con la realtà rossonera è stato fortemente condizionato da problemi fisici e da un difficile adattamento tattico nel calcio italiano.

I numeri della crisi e il grave infortunio alla caviglia

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Dopo i primi sei mesi di apprendistato e dal rendimento decisamente interlocutorio, l'ultima stagione del numero 7 è stata letteralmente funestata dalla sfortuna. Un grave infortunio alla caviglia lo ha costretto a rimanere ai box per quasi quattro mesi, spezzando il ritmo partita e minando la sua fiducia sotto porta. Il bilancio complessivo della sua esperienza con la maglia delparla chiaro: 37 presenze totali condite da appena 7 gol e 6 assist, con il dato emblematico di una sola rete realizzata ine un digiuno totale e prolungato in campionato.In questi primi giorni della nuova stagione sportiva, il calciatore è rimasto a lavorare all'interno del centro sportivo di, seguendo un programma di allenamento personalizzato e differenziato. L'obiettivo è smaltire definitivamente i postumi del problema fisico rimediato con la Nazionale deldurante i recenti. Lo staff medico prevede il suo totale rientro in gruppo per la seconda metà di agosto, ma a questo punto il suo ritorno sul rettangolo verde avverrà con ogni probabilità con la maglia dei Dragões, pronti a rilanciarlo nel massimo campionato portoghese e in Europa.