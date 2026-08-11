Il 'Bebote' Santiago Giménez è pronto a dire addio ai rossoneri: operazione in chiusura con il Porto di Francesco Farioli in prestito con diritto di riscatto

Daniele Triolo
- Milano
Gli esuberi del calciomercato estivo 2026 del Milan

Gli esuberi del Milan: chi li vuole, quanto costano e cosa potrebbe succedere

Il calciomercato del Milan registra una clamorosa svolta in uscita: l'attaccante messicano Santiago Giménez, classe 2001, è vicinissimo al trasferimento al Porto, come rivelato dall'esperto di trattative Matteo Moretto e confermato in queste ore dal giornalista sudamericano César Luis Merlo. I due club stanno definendo i dettagli di un'operazione impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto, che potrebbe concludersi positivamente già nei prossimi giorni. Il Bebote ha già espresso il proprio totale gradimento per la destinazione, dando il via libera definitivo ai suoi agenti per chiudere l'accordo che lo porterà all'Estádio do Dragão, alla corte del tecnico italiano Francesco Farioli.

Santiago Giménez, attaccante AC Milan, può lasciare i rossoneri in questo calciomercato estivo 2026

Per il centravanti nativo di Buenos Aires ma naturalizzato messicano si tratta di una separazione che interrompe, almeno temporaneamente, un'avventura all'ombra del Duomo decisamente al di sotto delle aspettative. Sbarcato in Serie A nel febbraio 2025 dal Feyenoord a fronte di un investimento societario superiore ai 30 milioni di euro, l'impatto di Giménez con la realtà rossonera è stato fortemente condizionato da problemi fisici e da un difficile adattamento tattico nel calcio italiano.

I numeri della crisi e il grave infortunio alla caviglia

Dopo i primi sei mesi di apprendistato e dal rendimento decisamente interlocutorio, l'ultima stagione del numero 7 è stata letteralmente funestata dalla sfortuna. Un grave infortunio alla caviglia lo ha costretto a rimanere ai box per quasi quattro mesi, spezzando il ritmo partita e minando la sua fiducia sotto porta. Il bilancio complessivo della sua esperienza con la maglia del Diavolo parla chiaro: 37 presenze totali condite da appena 7 gol e 6 assist, con il dato emblematico di una sola rete realizzata in Coppa Italia e un digiuno totale e prolungato in campionato.
In questi primi giorni della nuova stagione sportiva, il calciatore è rimasto a lavorare all'interno del centro sportivo di Milanello, seguendo un programma di allenamento personalizzato e differenziato. L'obiettivo è smaltire definitivamente i postumi del problema fisico rimediato con la Nazionale del Messico durante i recenti Mondiali. Lo staff medico prevede il suo totale rientro in gruppo per la seconda metà di agosto, ma a questo punto il suo ritorno sul rettangolo verde avverrà con ogni probabilità con la maglia dei Dragões, pronti a rilanciarlo nel massimo campionato portoghese e in Europa.

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