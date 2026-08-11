Il calciomercato estivo del Milan non si concentrerà esclusivamente sulle uscite in queste ultime tre settimane di trattative: la dirigenza di Via Aldo Rossi è al lavoro per consegnare all'allenatore Rúben Amorim gli ultimi innesti mirati, e il nome nuovo per la corsia laterale è quello di Zakaria El Ouahdi, esterno destro classe 2001 del KRC Genk e della Nazionale del Marocco. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il calciatore di passaporto belga è stato proposto ufficialmente a Casa Milan, aprendo una seria riflessione interna sulle strategie da adottare per completare lo scacchiere tattico in vista del prossimo campionato di Serie A.

La candidatura di El Ouahdi è legata a doppio filo al futuro di Zachary Athekame, ormai promesso sposo dell'Olympique Lione con la formula del prestito secco. L'eventuale partenza del giovane svizzero costringerà l'area tecnica rossonera a fare una scelta strategica per il corridoio di destra nel nuovo 3-4-2-1 varato da Amorim. Al momento, il tecnico portoghese può fare affidamento sulla duttilità di Alexis Saelemaekers e sull'esplosività di Samuel Chukwueze nel ruolo di esterni a tutta fascia, ma l'inserimento di un profilo più naturale ed eclettico come il marocchino garantirebbe una rotazione ottimale.

I numeri di Zakaria El Ouahdi e l'alternativa Brooke Norton-Cuffy

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Il profilo del nativo di Hoboken è cerchiato in rosso sul taccuino degli scout del Diavolo già da diverse sessioni di mercato, complice una stagione straordinaria disputata in Belgio con la maglia del Genk, condita dall'incredibile bottino di 12 gol e 6 assist in 45 apparizioni ufficiali. Zakaria El Ouahdi rappresenta una ghiotta opportunità di mercato a condizioni finanziarie decisamente sostenibili per la proprietà RedBird: il club belga valuta infatti il cartellino del proprio gioiellodi euro, una cifra ampiamente alla portata delle casse milaniste.Quella che porta in Belgio non è però l'unica opzione al vaglio della dirigenza del Milan. Nelle ultime ore ai rossoneri è stato proposto anche il profilo dell'inglese, promettente esterno di proprietà del. Le prossime giornate saranno decisive per capire se il club di Via Aldo Rossi affonderà il colpo per El Ouahdi o se preferirà mantenere l'attuale assetto, sfruttando le risorse finanziarie a disposizione per puntellare altri reparti considerati prioritari da mister Amorim.