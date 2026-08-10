Novità importanti sul futuro di Santiago Gimenez, attaccante messicano classe 2001 in uscita dal Milan. Prelevato a gennaio 2025 dal Feyenoord per 35 milioni di euro, il giocatore non rientra nei piani di Ruben Amorim e la società gli ha chiesto di trovarsi una nuova soluzione. L'infortunio alla caviglia rimediato ai Mondiali sembrava poter rallentare la cessione, ma il Porto, ora, sembra intenzionato a fare sul serio. A fornire ulteriori dettagli sulla possibile cessione di Gimenez ci ha pensato il noto esperto di mercato Matteo Moretto.

Calciomercato Milan, Gimenez al Porto? Le ultime da Moretto

La stima di Farioli

Gimenez-Porto, Moretto svela la formula dell'operazione

Nei giorni scorsi si trattava soltanto di sondaggi preliminari, ma ora le cose iniziano a farsi serie. Stando a quanto riportato dasul proprio account X,avrebbero ufficialmente avviato una trattativa per. Secondo l'esperto di mercato, il club portoghese starebbe avendo dei dialoghi costanti con l'entourage del centravanti messicano.Tra i principali estimatori dic'è l'allenatore di origini lucchesiIl tecnico delapprezza le caratteristiche dell'attaccante rossonero, in particolare la capacità di muoversi all'interno dell'area di rigore e di trovare la porta con facilità. Escludendo le zero reti in campionato con la maglia delnella stagione 2026/2027, infatti, il messicano aveva realizzatoCon ogni probabilità, il trasferimento dialnon sarà a titolo definitivo. Secondo quanto riferito da, i due club starebbero trattando sulla base di un, che potrebbe trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Lo stipendio del messicano sarà totalmente a carico della società portoghese e il prezzo per il riscatto potrebbe aggirarsi