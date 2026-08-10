Santiago Gimenez al Porto, ci siamo? Le ultime sulla possibile cessione del centravanti messicano dall'esperto di mercato Matteo Moretto
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Novità importanti sul futuro di Santiago Gimenez, attaccante messicano classe 2001 in uscita dal Milan. Prelevato a gennaio 2025 dal Feyenoord per 35 milioni di euro, il giocatore non rientra nei piani di Ruben Amorim e la società gli ha chiesto di trovarsi una nuova soluzione. L'infortunio alla caviglia rimediato ai Mondiali sembrava poter rallentare la cessione, ma il Porto, ora, sembra intenzionato a fare sul serio. A fornire ulteriori dettagli sulla possibile cessione di Gimenez ci ha pensato il noto esperto di mercato Matteo Moretto.
Calciomercato Milan, Gimenez al Porto? Le ultime da MorettoNei giorni scorsi si trattava soltanto di sondaggi preliminari, ma ora le cose iniziano a farsi serie. Stando a quanto riportato da Matteo Moretto sul proprio account X, Milan e Porto avrebbero ufficialmente avviato una trattativa per Santiago Gimenez. Secondo l'esperto di mercato, il club portoghese starebbe avendo dei dialoghi costanti con l'entourage del centravanti messicano.
La stima di FarioliTra i principali estimatori di Gimenez c'è l'allenatore di origini lucchesi Francesco Farioli. Il tecnico del Porto apprezza le caratteristiche dell'attaccante rossonero, in particolare la capacità di muoversi all'interno dell'area di rigore e di trovare la porta con facilità. Escludendo le zero reti in campionato con la maglia del Milan nella stagione 2026/2027, infatti, il messicano aveva realizzato 93 reti in 229 partite ufficiali.
Gimenez-Porto, Moretto svela la formula dell'operazioneCon ogni probabilità, il trasferimento di Gimenez al Porto non sarà a titolo definitivo. Secondo quanto riferito da Moretto, i due club starebbero trattando sulla base di un prestito con diritto di riscatto, che potrebbe trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Lo stipendio del messicano sarà totalmente a carico della società portoghese e il prezzo per il riscatto potrebbe aggirarsi tra i 20 e i 25 milioni di euro.
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