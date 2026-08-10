Il ritorno in Italia di Gerry Cardinale, le strategie di mercato e il caso Maignan-Rabiot: le ultime da Francesco Letizia sulla situazione in casa Milan
Funerali Baresi: Cardinale e Scaroni accolti dai fischi | PM
Il proprietario del Milan Gerry Cardinale si prepara a tornare in Italia. Stando a quanto riportato Francesco Letizia, il patron di RedBird è atteso a Milanello nei prossimi giorni per parlare con squadra, con dirigenza e staff tecnico. Il giornalista di 'Sportitalia' ha fornito novità interessanti anche sull'interesse del club rossonero per Zakaria El Ouahdi e sui giorni extra di vacanze concessi a Maignan e Rabiot, caso che ha scatenato le polemiche dei tifosi.
Milan, il vertice di mercato tra Cardinale e AmorimCome riportato da Letizia, durante il suo soggiorno in Italia Cardinale incontrerà Ruben Amorim per pianificare il mercato. Il tecnico portoghese ha indicato nove giocatori in uscita, mentre in entrata ha chiesto alla dirigenza almeno tre colpi:
- Un centrocampista d'esperienza
- Un difensore
- Un trequartista di piede mancino
Questi potenziali innesti, chiaramente, dipenderanno dalle eventuali operazioni in uscita.
La verità sul sostituto di AthekameCome riportato da Fabrizio Romano, Zachary Athekame lascerà il Milan per trasferirsi in prestito secco all'Olympique Lione. Nelle ultime ore, 'Sky Sport' ha accostato al club rossonero il nome di Zakaria El Ouahdi per raccogliere l'eredità del laterale svizzero. Informazioni infondate secondo Francesco Letizia, che ha spiegato come la dirigenza milanista non abbia intenzione di acquistare nessun sostituto del classe 2004.
Milan, il caso Rabiot-MaignanAttualmente in vacanza, Maignan e Rabiot hanno deciso di posticipare il rientro a Milanello dal 12 al 16 agosto. Tra i tifosi e sui quotidiani hanno subito iniziato a circolare voci sulla possibile cessione dei due transalpini, ma Letizia ha frenato queste indiscrezioni. Secondo il giornalista di 'Sportitalia', non esisterebbe nessun caso intorno ai due francesi, che hanno allungato il proprio periodo di ferie di comune accordo con la società.
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