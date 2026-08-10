Il proprietario del Milan Gerry Cardinale si prepara a tornare in Italia. Stando a quanto riportato Francesco Letizia, il patron di RedBird è atteso a Milanello nei prossimi giorni per parlare con squadra, con dirigenza e staff tecnico. Il giornalista di 'Sportitalia' ha fornito novità interessanti anche sull'interesse del club rossonero per Zakaria El Ouahdi e sui giorni extra di vacanze concessi a Maignan e Rabiot, caso che ha scatenato le polemiche dei tifosi.

Milan, il vertice di mercato tra Cardinale e Amorim

Un centrocampista d'esperienza

d'esperienza Un difensore

Un trequartista di piede mancino

Come riportato da, durante il suo soggiorno in Italiaincontreràper pianificare il. Il tecnico portoghese ha indicato nove giocatori in uscita , mentre in entrata ha chiesto alla dirigenza almeno tre colpi:

Questi potenziali innesti, chiaramente, dipenderanno dalle eventuali operazioni in uscita.

La verità sul sostituto di Athekame

Milan, il caso Rabiot-Maignan

Come riportato da Fabrizio Romano,lascerà ilper trasferirsi in prestito secco all'. Nelle ultime ore, 'Sky Sport' ha accostato al club rossonero il nome diper raccogliere l'eredità del laterale svizzero. Informazioni infondate secondo, che ha spiegato come la dirigenza milanista non abbia intenzione di acquistare nessun sostituto del classe 2004.Attualmente in vacanza,hanno deciso diTra i tifosi e sui quotidiani hanno subito iniziato a circolare voci sulla possibile cessione dei due transalpini, maha frenato queste indiscrezioni. Secondo il giornalista di 'Sportitalia', non esisterebbe nessun caso intorno ai due francesi, che hanno allungato il proprio periodo di ferie di comune accordo con la società.