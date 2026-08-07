Ruben Amorim è pronto a decidere chi resterà al Milan e chi sarà venduto sul mercato: nove giocatori rischiano la cessione. Le percentuali di permanenza
Gli esuberi del Milan: chi li vuole, quanto costano e cosa potrebbe succedere
L'ultimatum di Amorim
Ruben Amorim non ha usato mezze misure nella conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole contro il Chelsea. “Come avete visto, il gruppo è molto numeroso: la prossima settimana dovrò prendere delle decisioni”, ha dichiarato il tecnico portoghese. Il periodo di prova sta per esaurirsi e la squadra è stata avvisata. Ecco quali sono i nove calciatori a rischio cessione, quante possibilità hanno di restare e perché non hanno ancora convinto l’allenatore rossonero.
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