Milan, Amorim parla del mercato e spaventa i tifosi: ecco cosa si nasconde dietro le sue dichiarazioni

Milan, Modrić e Jashari sono a Perth: accoglienza da stella per il croato

Continua il mercato del Milan che in questo momento è immobile. I rossoneri hanno iniziato benissimo la sessione spendendo più di 100 milioni chiudendo due colpi cruciali: Ramos per l'attacco e Gila per la difesa. Sembrava poter essere l'anticipo di una sessione faraonica, ma il mese di luglio è stato fermo.

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La conferenza stampa di Ruben Amorim sul mercato

"Sono davvero contento della squadra che ho. Stiamo costruendo la nostra idea di gioco. Abbiamo anche un'idea per il mercato. A volte è possibile realizzarla, a volte no. Ma la cosa più importante, l'ho detto in conferenza stampa e lo ripeto, è questa: se dovessimo iniziare la stagione con questa squadra, penso che saremo competitivi in ogni partita e che potremo vincere ogni partita".

Mercato Milan già chiuso? La spiegazione del piano rossonero

Molti tifosi rossoneri si sono subito preoccupati dopo queste parole: il mercato del Milan è già chiuso visto che Amorim sembra soddisfatto della sua rosa?

La spiegazione delle parole dell'allenatore rossonero è molto facile e limpida: il club ha un piano sul mercato e sa bene come e dove rinforzarsi, ma prima di tutto servono gli incastri giusti e che le cessioni dei calciatori in uscita si sblocchino.

Il messaggio in questo momento è chiaro: senza cessioni il club non si muove per vari motivi. Servono ovviamente soldi freschi per aumentare il budget, ma soprattutto serve liberare spazio in una rosa già ingolfata da tanti giocatori.Prima del derby amichevole contro l'Inter in programma domani ha parlato in conferenza stampa l'allenatore del Milan Ruben Amorim . Tra gli argomenti toccati c'è stato anche il mercato come era ovvio che fosse. Questa la risposta del tecnico portoghese:

A quel punto il Milan potrebbe dare l'assalto ai tasselli mancanti per la rosa. E allora perché Amorim esprime soddisfazione sugli uomini a disposizione? È chiaro che nulla è certo sul mercato e l'allenatore portoghese lavora con quel che ha al massimo, cercando di mettere sul campo i suoi ideali tattici con le risorse a disposizione. Il mercato del Milan è tutt'altro che chiuso, ma serviranno tutti gli incastri perfetti per la strategia rossonera.