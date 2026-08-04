Hanno suscitato un'ondata di polemiche tra i tifosi del Milan le parole con cui Ignazio La Russa ha voluto ricordare Franco Baresi nel giorno dell'ultimo saluto all'eterno capitano rossonero. Il Presidente del Senato, noto tifoso nerazzurro, non ha mai citato il club rossonero durante il suo intervento in aula.

Morte Baresi, indignazione tra i tifosi del Milan per le parole di La Russa

“È una figura che lascia un ricordo indelebile, che ha dato gioia e amore agli italiani, agli amanti dello sport. Oggi c’era il funerale e mi spiace non aver potuto presenziare. Lo ricordiamo per quello che è stato, un campione mai fuori dalle righe. Un campione della Nazionale, più che del suo club: anche del suo club, naturalmente. Ha vinto di tutto, ma si è sempre imposto con l’esempio, più che con le parole. Con gli sguardi. Lo chiamavano Kaiser, ricordando Beckenbauer: come lui, reinventò il ruolo del libero. La sua memoria accompagna tutti coloro che sanno che il calcio ci può unire, grazie a figure grandi come quella di Franco Baresi”.

Dopo aver accomunato la morte dia quella di(anch'egli scomparso lo stesso giorno),ha espresso così il proprio pensiero:

Nel corso del suo intervento, il presidente del Senato non nomina mai il Milan, mandando su tutte le furie il popolo rossonero. Ecco una carrellata di reazioni dei tifosi alle parole di La Russa raccolte dalla redazione di PianetaMilan.

Le reazioni dei tifosi del Milan alle parole di La Russa su Baresi

Per smentire Ignazio La Russa sulla grandezza di Franco Baresi più in Nazionale che nel Milan vediamo il Palmares dell'ex Capitano Rossonero. Ebbene ancora una volta faceva meglio a stare zitto. 1 Campionato del Mondo nel 1982 senza scendere in campo. pic.twitter.com/eeOi6s1NTl — MarcoCentoni (@MarcoCento38849) August 4, 2026

Un tifoso mostra ildicon ilper rispondere alle parole di

Qualcuno consiglia al presidente del Senato di portare rispetto al leggendario capitano del Milan:

Ignazio La Russa lavati la bocca prima di parlare del nostro Capitano. — Cliente Fidelizzato AC Milan SpA 🔴💵⚫ (@asenalimo) August 4, 2026

C'è anche ci parla di "Invidia" e "Complesso d'inferiorità":

Qualcun altro pensa che le parole di La Russa su Baresi si commentino da sole:

Io penso che La Russa si commenti da solo, ogni parola scritta in più su di lui è semplicemente tempo perso — Stefano Baggio 🖐🏼 🇦🇹 🦊 (@1959stefano) August 4, 2026

C'è anche chi tira in ballo l'ex presidente del Milan Silvio Berlusconi, sostenendo che il 'Cavaliere' non sarebbe rimasto a guardare di fronte ad una situazione del genere: