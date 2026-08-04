Il presidente del Senato Ignazio La Russa ricorda Franco Baresi: il suo intervento in aula che i tifosi del Milan non hanno gradito

Matteo Chini
- Milano
Il feretro di Baresi accolto dai tifosi: "C'è solo un capitano". Intonato 'You'll never walk alone' | PM

Il feretro di Baresi accolto dai tifosi: "C'è solo un capitano". Intonato 'You’ll never walk alone' | PM

Hanno suscitato un'ondata di polemiche tra i tifosi del Milan le parole con cui Ignazio La Russa ha voluto ricordare Franco Baresi nel giorno dell'ultimo saluto all'eterno capitano rossonero. Il Presidente del Senato, noto tifoso nerazzurro, non ha mai citato il club rossonero durante il suo intervento in aula.

Morte Baresi, indignazione tra i tifosi del Milan per le parole di La Russa

Dopo aver accomunato la morte di Baresi a quella di Don Antonio Mazzi (anch'egli scomparso lo stesso giorno), La Russa ha espresso così il proprio pensiero:
“È una figura che lascia un ricordo indelebile, che ha dato gioia e amore agli italiani, agli amanti dello sport. Oggi c’era il funerale e mi spiace non aver potuto presenziare. Lo ricordiamo per quello che è stato, un campione mai fuori dalle righe. Un campione della Nazionale, più che del suo club: anche del suo club, naturalmente. Ha vinto di tutto, ma si è sempre imposto con l’esempio, più che con le parole. Con gli sguardi. Lo chiamavano Kaiser, ricordando Beckenbauer: come lui, reinventò il ruolo del libero. La sua memoria accompagna tutti coloro che sanno che il calcio ci può unire, grazie a figure grandi come quella di Franco Baresi”.
Ignazio La Russa

Nel corso del suo intervento, il presidente del Senato non nomina mai il Milan, mandando su tutte le furie il popolo rossonero. Ecco una carrellata di reazioni dei tifosi alle parole di La Russa raccolte dalla redazione di PianetaMilan.

Le reazioni dei tifosi del Milan alle parole di La Russa su Baresi

Un tifoso mostra il Palmares di Baresi con il Milan per rispondere alle parole di La Russa:

Qualcuno consiglia al presidente del Senato di portare rispetto al leggendario capitano del Milan:

C'è anche ci parla di "Invidia" e "Complesso d'inferiorità":

Qualcun altro pensa che le parole di La Russa su Baresi si commentino da sole:

C'è anche chi tira in ballo l'ex presidente del Milan Silvio Berlusconi, sostenendo che il 'Cavaliere' non sarebbe rimasto a guardare di fronte ad una situazione del genere:

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